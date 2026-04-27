Bia Haddad supera tenista local com boa estreia em torneio WTA 125 na Espanha
Beatriz Haddad Maia quer chegar bem na disputa de Roland Garros e apagou rapidamente o vexame na estreia no Madrid Open
Beatriz Haddad Maia quer chegar bem na disputa de Roland Garros e apagou rapidamente o vexame na estreia no Madrid Open, no qual caiu com duplo 6/1. Nesta segunda-feira, a brasileira estreou no WTA 125 de La Bisbal, também na Espanha, com bom triunfo sobre a local Andrea Lázaro, por 6/3 e 7/6 (7/5).
Foi somente a segunda vitória de Bia Haddad em chave principal na temporada - ganhou um jogo de qualificatório. Antes, havia largado com triunfo em Oeiras, também a nível WTA 125, superando a portuguesa Francisca Jorge. No retrospecto do ano, caiu em 10 estreias.
Diferentemente dos últimos jogos (perdeu por duplo 6 a 1 na estreia do Madrid Open, por exemplo), nos quais sofreu nas devoluções e pecou no serviço, desta vez a brasileira começou bem e logo abriu 4 a 0, com duas quebras.
Ter uma oponente de ranking baixo pela frente também ajudava. Andrea Lázaro, de 31 anos, é a número 146 do mundo e não tem marcas expressivas na carreira. Para piorar, a espanhola sofria para se impor dentro de quadra contra uma rival agressiva.
Leia também
• Quais os próximos desafios de Fonseca após a queda na estreia do Madrid Open? Veja calendário
• Bia Haddad é eliminada na estreia do WTA 1000 de Madri; brasileira tem apenas duas vitórias na tempo
• Bia Haddad leva 'pneu' de número 129ª do mundo em WTA 125 e segue em péssima fase em 2026
Lutando contra 'apagões', recorrência na série de derrotas em 2026, mesmo com troca de treinador, mais uma vez Bia Haddad não manteve o bom começo e viu a oponente reduzir a desvantagem com três pontos seguidos - quebrou o serviço de zero.
A brasileira sacou no oitavo game sob tensão psicológica. Deixaria a rival empatar após grande largada no jogo? E saiu de um 0 a 30 para a confirmação do game, freando a reação de Andrea Lázaro. Fechou com nova quebra em 6 a 3.
Bia Haddad logo abriu 2 a 0 no segundo set e teve a chance de confirmar o serviço para ampliar a vantagem. Mas deu bobeira e permitiu a quebra à espanhola. Nada de perder a concentração, contudo. Em busca de uma volta por cima na temporada, ela voltou a pontuar no serviço da adversária e encaminhou a vitória com 4 a 1.
Andrea Lázaro mostrou valentia e empatou nas quebras ao aproveitar o segundo break point no sétimo game. Com três pontos seguidos, buscou um improvável 4 a 4 no set, testando mais uma vez o psicológico da brasileira.
O triunfo que parecia certo ganhou contornos de drama com o crescimento da oponente. Um tanto abalada, Bia Haddad levou a virada ao perder o serviço de zero. Não deixou, contudo, a espanhola fechar e buscou o 5 a 5 em set doido, onde o serviço não prevalecia.
Bia Haddad teve um match point com 6 a 5 e não aproveitou, levando a definição do set para o tie-break. Após largar perdendo o serviço, ela logo enfileirou quatro pontos. A espanhola buscou o 4 a 4 e depois o 5 a 5. Bia quebrou o serviço e sacou para fechar em 7 a 5 após 2h03 de batalha.