Tênis Bia Haddad arrasa espanhola e avança à terceira rodada do US Open pela primeira vez Próxima adversária será a russa Anna Kalinskaya

Beatriz Haddad Maia começa a escrever seu nome na história do US Open. Em sua quarta participação no último Grand Slam do ano, pela primeira vez conseguiu alcançar a terceira rodada. E o feito veio em grande estilo nesta quinta-feira, com vitória arrasadora sobre a espanhola Sara Sorrimes Tormo, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1 em apenas 1h14. Pela frente, agora, a russa Anna Kalinskaya, 15ª favorita, no sábado.

A brasileira deu um show em quadra, com direito a lobs, diversos winners (25 a 2 no total), muita potência nos golpes e encaixando o saque com perfeição. Diferentemente da estreia, quando necessitou de virada, desta vez ela comandou a partida do início ao fim, superando as campanhas de 2022 e 2023, quando parou no segundo jogo.

Vale lembrar que fizeram jogo épico de 3h51 nas oitavas de final de Roland Garros em 2023, com Bia Haddad levando a melhor, com 6/7 (3/7), 6/3 e 7/5. O possível duelo de muitas trocas de bola repetindo aquela apresentação não se confirmou, com a brasileira impondo desde o início.

Após sair em desvantagem de 1 a 0, a cabeça de chave 22 deu um show com o potente saque para dominar totalmente o primeiro set - foram 81% de aproveitamento e 12 winners a 0. Bia Haddad quebrou logo na terceira parcial e rapidamente deixou a adversária perdida. Sorrimes Tormo sequer conseguia sacar e as pancadas na devolução eram a tônica do jogo. Acostumada a atuar no fundo da quadra, a espanhola tinha de correr de um lado a outro tamanho o repertório da brasileira.

Bia estava arrasadora e logo quebrou novamente para abrir 5 a 2. A brasileira teve o match point com 40 a 30 e não desperdiçou. Sacou forte e subiu na rede para matar o ponto e fechar com 6 a 2. Vibrou com o punho serrado antes de se refrescar do forte calor.

A empolgação se manteve no começo do segundo set, com a brasileira logo abrindo 1 a 0 no serviço de Sorrimes Tormo. No segundo break point, mandou na linha e, na rede, não teve dificuldades para fechar o ponto. A espanhola começou a investir nas trocas de bola para tentar se reinventar na partida.

Contudo, o jogo agressivo de Bia Haddad não permitia que Sorrimes Tormo voltasse à partida. Com nova quebra, em parcial com lindos winners, 3 a 0 no placar e vitória encaminhada. Bia sacou bem e abriu mais dois breaks para chegar a 5 a 0, mas deixou escapar.

Com grande esquerda, a brasileira fez 5 a 1 e ficou a um game do inédito avanço. Foi o 24º winner na partida, contra apenas um da espanhola. Com bola fora de Sorribes Tormo, o primeiro match point com 30 a 40. A adversária foi desesperada à rede, levou o lob e acabou mandando na rede, se despedindo com 6 a 1.

