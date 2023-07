Bia Haddad vai às oitavas na simples e avança nas duplas do Torneio de Wimbledon

A- A+

A tenista brasileira emplacou neste sábado duas vitórias seguidas no Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra). Na disputa de simples, a número 13 do mundo avançou às oitavas de final ao emplacar um duplo 6/2 sobre a romena Sorana Cirstea (37), após 1h30 de jogo. Foi mais um triunfo na lista de feitos históricos da paulistanas de 25 anos neste ano.



Bia encerrou um jejum de 21 anos, desde que o mineiro Andrè Sá se classificou às oitavas na grama londrina. Já entre as mulheres, Bia se aproximou de façanha ainda mais longínqua, protagonizada por Maria Esther Bueno, pentacampeã de Wimbledon:ela foi a última brasileira a avançar às quartas do torneio, em 1976.

“Hoje eu venci mais um jogo contra uma jogadora perigosa na quadra de grama. Fiz um jogo muito consciente, muito firme. Saquei bem, consegui devolver bem e fiz bons ralis de fundo. Em relação ao tênis eu saio satisfeita e preparada para seguir firme no torneio. Ainda não sei quem vai ser a minha adversária. Vou agora descansar, cuidar do corpo e me preparar para a próxima rodada,” disse a brasileira, que volta à quadra na segunda-feira (10) contra a cazaque Elena Rybakina, em horário ainda a ser definido pelos organizadores do Grand Slam londrino.





Na sequência da classificação na chave de simples, Bia voltou à quadra para a estreia nas duplas, ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka. As tenistas, campeãs em maio do Masters 1000 de Madrid, levaram a melhor, por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5), sobre a parceria da japonesa Makoto Ninomiya com a espanhola Cristina Bucasa. Haddad e Azarenka terão pela frente na segunda rodada a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemund. O duelo está previsto para segunda (10).

Quem também estreou com pé direito nas duplas foi a paulista Luisa Stefani, em parceria com a francesa Caroline Garcia. Campeãs no mês passado do WTA 500 de Berlim, as tenistas derrotaram as norte-americanas Ashlyn Krueger e Caty McNally por 6/3 7/6 (7/3). Stefani e Garcia voltam às 7h deste domingo (9) para a segunda rodada contra a norte-americana Taylor Towsend e a canadense Leylah Fernandez.

"Ótima estreia aqui, primeira vitória em Wimbledon. Muito feliz com o jogo. Uma quebra no primeiro set e no segundo fechamos bem no tie-break. Agora, vamos para a próxima, pedreira contra a Leylah e Taylor, que enfrentamos em Roland Garros. Vamos buscar essa revanche, vamos pra cima. Valeu pela torcida", disse Stefani, 14ª no ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA na sigla em inglês).

Na sequência, a partir das 8h20, a dupla da carioca Ingrid Gamarra Martins com a bielorrussa Lidziya Marozava disputam a segunda rodada contra as romenas Ana Bogdan e Jaqueline Cristian. Ingrid e Lidziya estrearam com vitória na sexta (7) contra as britânicas Alice Barnett e Olivia Nicholls, por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3).

