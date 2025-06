Bia Haddad vence americana por 2 a 0 e avança às oitavas de final em Bad Homburg

A- A+

Em meio a uma temporada de altos e baixos, Bia Haddad teve mais um bom resultado nesta terça-feira, em Bad Homburg, na Alemanha. Ela estreou na segunda rodada do WTA 500 com vitória de 2 a 0 — parciais de 6/1 e 6/4 — sobre a americana Ashley Krueger, 31ª do ranking, 10 posições atrás da brasileira. Agora, a próxima adversária nas oitavas será a ucraniana Elina Svitolina, 14ª melhor do mundo.

Aproveitando a boa fase — no domingo, Bia conquistou seu primeiro título na temporada ao faturar a disputa de duplas no Aberto de Nottingham, na Inglaterra, ao lado da alemã Laura Siegmund — , Bia Haddad não precisou de muito para vencer a americana. Em apenas 1h10, ela deixou para trás a adversária, com um primeiro set arrasador e a segunda etapa segura e confortável.





O resultado veio em boa hora para a brasileira, já que o início da gira de grama para Bia não havia sido satisfatória. Nas últimas semanas, ela perdeu de virada duas vezes seguidas: na segunda rodada do WTA de Queens e na estreia em Nottingham Forest, as duas na Inglaterra. A conquista nas duplas foi uma injeção de ânimo para a tenista, que conseguiu aproveitar o bom momento e começar bem a disputa na Alemanha.

A temporada de grama culmina em Wimbledon, terceiro e penúltimo grand slam da temporada, e a chave principal está marcada para começar em 2 de julho. Em janeiro, no Australian open, Bia Haddad chegou até a terceira rodada, e em Roland Garros, no mês passado, foi eliminada na estreia, de virada.

