TÊNIS Bia Haddad vence Cirstea, avança às oitavas de Wimbledon e garante R$ 1,2 milhão em premiação Se for campeã do torneio, a brasileira número 13 do ranking da WTA vai faturar 2,35 milhões de libras (R$ 14 milhões)

Beatriz Haddad Maia venceu mais uma em Wimbledon. Desta vez a brasileira, que já havia superado sua melhor campanha no torneio de Londres ao chegar na terceira rodada, derrotou a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0 (parciais 6/2 e 6/2) e avançou às oitavas de final do Grand Slam. A vitória também rendeu à tenista do Brasil 207 mil libras de premiação (cerca de R$ 1,2 milhão).

Se for campeã do torneio, a brasileira número 13 do ranking da WTA vai faturar 2,35 milhões de libras (R$ 14 milhões). Bia Haddad ainda busca voltar ao top-10 do mundo, onde entrou quando chegou na semifinal de Roland Garros, mas perdeu o posto por não ter defendido os pontos do título do Torneio de Birmingham.





"Haddad Maia, masterful"



Beatriz Haddad Maia powers into the fourth round for the first time defeating Sorana Cirstea 6-2, 6-2 #Wimbledon pic.twitter.com/kfwdMRwG4V — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Com a vitória sobre a rival da Romênia, Bia Haddad se tornou a primeira tenista brasileira desde Maria Esther Bueno a chegar em duas oitavas de final de Major no mesmo ano. Desde André Sá, em 2002, nenhum brasileiro havia chegado nas oitavas de final de Wimbledon.



A brasileira agora aguarda a vencedora do confronto entra a atual campeã, a cazaque Elena Rybakina, e a britânica Katie Boulter, que se enfrentam ainda neste sábado.

