Tênis Bia Haddad vence e é a primeira brasileira nas oitavas de final de Roland Garros desde 1979 A tenista de 27 anos avançou às oitavas de final do Grand Slam de Paris

A brasileira Bia Haddad segue fazendo história no Roland Garros. Com a vitória por 2 sets a 1 (parciais 5/7, 6/4 e 7/5) sobre a russa Ekaterina Alexandrova, a tenista de 27 anos avançou às oitavas de final do Grand Slam de Paris, feito que nenhuma outra brasileira havia conseguido desde 1979.

A brasileira igualou o feito de Patrícia Medrado, um dos grandes nomes da história do tênis brasileiro, que chegou às oitavas de final de Roland Garros em 1979, mas acabou eliminada pela americana Chris Evert. Na ocasião, 44 anos atrás, Patrícia perdeu de virada por 2 sets a 1 (parciais 4/6, 6/2 e 6/3).

Bia Haddad já havia realizado um feito inédito em Roland Garros. A atual 14ª colocada no ranking da WTA — melhor colocação entre tenistas brasileiros homens e mulheres — passou pela segunda rodada de um grand slam pela primeira vez na carreira, quando venceu a russa Diana Shnaide também por 2 sets a 1.

Bia, que nunca havia passado da segunda rodada em um Grand Slam, vai disputar pela primeira vez as oitavas de final. Ela, que ocupa a 14ª posição do ranking, vai enfrentar a espanhola Sara Sorribes Tormo, a 132ª colocada.

