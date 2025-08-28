A- A+

Tênis Bia Haddad vence Globubic e avança para a 3ª rodada do US Open Brasileira agora vai enfrentar a grega Maria Sakkari, nesta sexta-feira

A brasileira Bia Haddad está na terceira rodada do US Open. A tenista obteve mais uma vitória no Grand Slam ao superar a suiça Viktorija Golubic por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), nesta quinta.

Agora, terá pela frente a grega Maria Sakkari, que no mesmo dia derrotou a húngara Anna bondár pelos mesmos 2 a 0 (6/3 e 6/1).

O próximo compromisso de Bia será nesta sexta. A brasileira vem crescendo no Ua Open. Após superar a a britânica Sonay Kartal na estreia, ela venceu a suíça com mais facilidade. Superior desde o início, venceu o primeiro set de forma incontestável. No segundo, sentiu mais o cansaço e teve um pouco mais de dificuldade. Ainda assim, se impôs diante de uma rival que errou muito.

Veja também