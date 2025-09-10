Bia Haddad vence italiana com autoridade e fará confronto brasileiro no SP Open
Tenista despachou Miriana Tona com duplo 6/1 e agora enfrenta Laura Pigossi
As oitavas de final do SP Open terão um confronto brasileiro. Em sua estreia no torneio, Bia Haddad Maia venceu a italiana Miriana Tona, número 246 do mundo, e enfrentará a compatriota Laura Pigossi na próxima fase.
Número 27 do mundo, Bia manteve o controle da partida e não teve grandes dificuldades contra a italiana. Venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em 1h16 de jogo.
O início da partida foi marcado por homenagem à ícone Maria Esther Bueno, que dá nome à quadra, no Parque Villa-Lobos.
Bia e Laura se enfrentam na quinta-feira, ainda com horário a definir. Após a partida, ela falou sobre a expectativa pelo confronto.
— A gente se conhece desde pequena, somos praticamente da mesma geração. Ela é dois anos mais velha, mas a gente jogou bastante desde o juvenil. Uma menina muito lutadora que merece conquistar todas as coisas que ela conquistou. Espero que seja um grande jogo. Vamos ter uma brasileira nas quartas, o que é muito legal. Mas é isso, trabalhar duro, cuidar do corpo e vamos ver o que acontece.