A- A+

tênis Bia Haddad vence Linette e vai enfrentar colombiana Camila Osorio nas oitavas em Roma ACpaulista devolveu a Linette o "break point" no décimo primeiro game após perdê-lo no game anterior e fechar o set em mais de uma hora

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia (N.10 do ranking da WTA) venceu neste sábado (13) a polonesa Magda Linette (N.19) por 7-5 e 6-4 em 2h e 11 minutos de jogo e vai enfrentar a colombiana María Camila Osorio (N.100) nas oitavas de final do Aberto de Roma.

En um primeiro set muito disputado, a paulista devolveu a Linette o 'break point' no décimo primeiro game após perdê-lo no game anterior e fechar o set em mais de uma hora.

Muito eficiente no restante da partida, a brasileira quebrou os dois primeiros serviços da polonesa no segundo set e conseguiu a vitória no primeiro match point que teve a seu favor.

Sua próxima adversária, a colombiana María Camila Osorio surpreendeu ao eliminar a francesa Caroline Garcia (N.4).

A jovem tenista nascida há 21 anos em Cúcuta, que vinha do 'qualy', venceu por 6-4 e 6-4 em 1h55 de jogo.

Foi a maior vitória da carreira de Osorio, que desta forma alcança seu melhor desempenho em um WTA 1000, em Roma e no saibro a apenas duas semanas do início de Roland Garros.

"Eu literalmente não tenho palavras para descrever o que sinto agora", admitiu a jovem Osorio.

"Já tive alguns problemas com lesões, mas agora voltei a jogar e nem acredito que venci a número quatro do mundo", acrescentou a tenista, que se mostrou muito "feliz pela forma como mantive a calma para vencer a partida".

Já Garcia se junta à bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2), à americana Jessica Pegula (N.4), à tunisiana Ons Jabeur (N.7) e à tcheca Karolina Pliskova (N.14 e vencedora no Foro Italico em 2019) como tenistas do Top-15 que já foram eliminades em Roma.

Em outra partida disputada neste sábado marcado pela chuva, que atrasou alguns minutos o início dos jogos, a americana Sofia Kenin (N.134), que vinha de uma vitória sobre Sabalenka (N.2 do mundo) perdeu para a ucraniana Anhelina Kalinina (N.47) por 6-4 e 6-2.

Resultados deste sábado do WTA 1000 de Roma:

- Simples feminino - Terceira fase:

Xiyu Wang (CHN) x Taylor Townsend (EUA) 6-2, 0-6, 7-5

María Camila Osorio (COL) x Caroline Garcia (FRA/N.5) 6-4, 6-4

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.12) x Magda Linette (POL/N.17) 7-5, 6-4

Anhelina Kalinina (UCR/N.30) x Sofia Kenin (EUA) 6-4, 6-2

Veja também

Sport Copa do Brasil: Sport já vendeu mais de 16 mil ingressos para o duelo contra o São Paulo