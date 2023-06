A- A+

Roland Garros Bia Haddad vence russa e avança à terceira rodada em Roland Garros A tenista brasileira já alcançou sua melhor campanha no Grand Slam francês.

A brasileira Bia Haddad Maia (14ª no ranking WTA) derrotou a russa Diana Shnaider (108ª) nesta quinta-feira, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, pela segunda rodada do torneio de Roland Garros.

Na primeira rodada, a paulista, de 27 anos, superou a alemã Tatjana Maria (67ª) com facilidade, por 6-0 e 6-1.

A partida contra Shnaider não foi tão simples: a brasileira dominou o primeiro set, mas perdeu intensidade e foi derrotada na segunda parcial, antes de recuperar a iniciativa e fechar o terceiro set com um belo smash, após 2 horas e 43 minutos de jogo.

Ao avançar para a terceira rodada, Bia Haddad já garantiu sua melhor campanha no Grand Slam francês.

