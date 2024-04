A- A+

TÊNIS Bia Haddad vence Sara Errani e avança no WTA 1000 de Madri Em partida com duração de 1h e 16min, a tenista brasileira venceu com parciais de 6-3 e 6-2

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no WTA 1000 de Madri nesta quinta-feira (25) sobre a italiana Sara Errani, 100ª colocada do ranking mundial.

No saibro da capital espanhola, a paulista de 27 anos, atual número 14 do mundo, venceu sem grandes dificuldades, com parciais de 6-3 e 6-2 numa partida que durou 1 hora e 16 minutos.

Bia Haddad fez sua estreia diretamente na segunda rodada por ser a 11ª cabeça de chave no torneio.

Ela vai enfrentar na próxima fase a americana Emma Navarro, 19ª cabeça de chave, que atropelou a argentina Nadia Podoroska com parciais de 6-2 e 6-1

O duelo entre a brasileira e a americana vai valer uma vaga nas oitavas de final.

Simples feminino - Segunda rodada:

Victoria Azarenka (BLR/N.23) x Tatjana Maria (ALE) 6-3, 6-1

Sara Sorribes Tormo (ESP) x Elina Svitolina (UCR/N.16) 6-3, 7-5

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.11) x Sara Errani (ITA) 6-3, 6-2

Emma Navarro (EUA/N.19) x Nadia Podoroska (ARG) 6-2, 6-1

Maria Sakkari (GRE/N.5) x Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2

Dayana Yastremska (UCR/N.31) x Emiliana Arango (COL) 0-6, 7-5, 6-4

Madison Keys (EUA/N.18) x Irina-Camelia Begu (ROM) 7-6 (7/3), 7-6 (8/6)

Liudmila Samsonova (RUS/N.15) x Naomi Osaka (JPN) 6-2, 4-6, 7-5

Jelena Ostapenko (LAT/N.9) x Jessica Bouzas (ESP) 6-3, 6-1

