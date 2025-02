Bia Haddad vence nas duplas e vai às quartas de final em Dubai; Luisa Stefani também avança

A- A+

As brasileiras Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani venceram suas respectivas partidas no torneio de duplas do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta quarta-feira (19), e avançaram às quartas de final da competição. As conterrâneas só poderão se enfrentar em uma possível final.

Em ótima sintonia com a alemã Laura Siegemund, Bia Haddad não encontrou dificuldades para superar a parceria formada pela holandesa Demi Schuurs e pela norte-americana Asia Muhammad por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h17 de partida.

Nesta quinta-feira (20), a dupla encara a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend, cabeça de chave número um do torneio e principais favoritas ao título.

Nesta quarta, a partida permaneceu equilibrada no primeiro set até o quarto game. Bia Haddad e Siegmund passaram a dominar a partida e, com duas quebras, venceram quatro games seguidos e fecharam a primeira parcial em 6/2.

No segundo set, as adversárias até quebraram o serviço da dupla da brasileira no primeiro game, mas Bia e Laura se recuperaram e viraram por 6/3

A boa fase da brasileira, número 16 do mundo no ranking da WTA, nas duplas destoa do início de temporada ruim nos torneios de simples. Bia caiu logo na estreia, em Dubai, diante da russa Anastasia Potapova. Antes, ela havia sido eliminada na primeira rodada em Adelaide e na terceira rodada do Aberto da Austrália.

Ao lado da norte-americana Bethanie Mattek-Sands, Luisa Stefani derrotou a russa Irina Khromacheva e a casaque Anna Danilina, cabeças de chave número 8, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 7/6 (7/0), em 1h35.

Elas enfrentam, nesta quinta-feira, ainda sem horário definido, as cabeças de chave 3, a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Su Hsieh, que passaram pela dupla Giulia Olmos/Desirae Krawczyk por duplo 6/2.

"Ótima vitória. Foi um jogo apertado e de poucas oportunidades do começo ao fim. Mantivemos a intensidade alta o tempo todo e a chave para ganhar foi jogarmos muito bem o final dos dois sets. No 6/5 do primeiro set fomos agressivas no saque delas para conseguir a quebra. E, no segundo, jogamos um tie-break impecável. Seguimos para o próximo desafio amanhã", disse Luisa.

