Bia Haddad enfrentará velha conhecida na estreia de Wimbledon; confira

A- A+

A tenista brasileira Bia Haddad conheceu, nesta sexta-feira (27), a sua adversária na estreia do Torneio de Wimbledon. Trata-se da eslovaca Rebecca Sramkova, número 36 do mundo.

As duas tenistas já se enfrentaram seis vezes no circuito, com vantagem para a brasileira, dona de quatro vitórias. O último jogo, porém, foi vencido por Sramkova, no fim de fevereiro deste ano, sem perder set.

Bia, que voltará ao Top 20 na atualização do ranking na segunda (30), terá uma adversária mais fácil na segunda rodada se superar Sramkova, em data e horário ainda não definidos. Sua eventual rival na segunda partida sairá do confronto entre a local Harriet Dart (124ª) e a húngara Dalma Galfi (112ª).

Na terceira rodada, o nível de dificuldade subiria com consistência. Sua eventual adversária seria a americana Amanda Anisimova, 13ª do mundo.

Após muita oscilação e sequências negativas na primeira metade do ano, Bia Haddad esboçou reação nas últimas semanas ao entrar na temporada de grama. Até agora, são três vitórias e três derrotas sobre o piso mais rápido do circuito, com jogos de alto nível contra adversárias experientes e do Top 10.

Veja também