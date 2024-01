A- A+

Aberto da Austrália Bia Haddad x Maria Timofeeva pela 3ª rodada do Australian Open; saiba onde assistir Partida acontece às 5h, desta sexta-feira (19), com transmissão da ESPN

Tenista brasileira com maior número de partidas na quadra dura do Aberto da Austrália, a paulista Bia Haddad joga nesta sexta-feira (19), às 5h, diante da russa Maria Timofeeva, pela terceira rodada do Grand Slam. O confronto conta com transmissão da ESPN.

No fase passada, Bia fechou o jogo diante da também russa, Alina Korneeva, em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Já na estreia, a vitória foi um pouco mais complicada, 2 sets a 1, diante da checa Linda Fruhvirtova, parciais de 6/2, 3/6 e 6/2.

Próxima Adversária na simples

Atual número 170 do ranking, Maria Timofeeva vem de vitória contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 1. A atleta de 20 anos está disputando o seu primeiro Grand Slam. A classificação para fase principal do Aberto da Austrália surgiu via o Torneio Qualificatório, onde a russa deixou quatro adversárias para trás.

Duplas

Além da disputa no torneio de simples, Bia Haddad continua viva no torneio de duplas femininas. Juntamente com a americana Taylor Townsend, a brasileira enfrenta a dupla Sasnovich/Blinkova, a partir das 21h, também desta sexta-feira.

Onde assistir: ESPN

Local: Melbourne/Austrália

Horário: 5h

