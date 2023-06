A- A+

Roland Garros Bia Haddad x Ons Jabeur pelas quartas de final de Roland Garros; veja horário e onde assistir A tenista brasileira, número 14, encara a tunisiana que é a número sete do mundo

Fazendo história em Roland Garros, a brasileira Beatriz Haddad Maia, número 14 do mundo, encara a tunisiana Ons Jabeur, sétimo colacada do ranking, a partir das 6h (horário de Brasília) nesta quarta-feira (7). A disputa é válida pelas quartas de final do Grand Slam Francês.

Desde 1968, com a lendária Maria Esther Bueno, que uma tenista brasileira não chegava numa fase tão avançada em Roland Garros.

Adversária de Bia, Jabeur já foi a número dois do mundo, porém, assim como a brasileira, nunca chegou nas semifinais na França.

Ficha técnica:

Bia Haddad x Ons Jabeur

Data e horário: quarta-feira (7), às 6h (horário de Brasília).

Onde assistir: SporTV 3.

