Vôlei Bia Magnabosco assume protagonismo no Recife Vôlei e projeta casa cheia contra o Pinheiros Oposta é destaque no início da Superliga B, celebra retorno ao Brasil e convoca torcida para o jogo do dia 13, no Sport

A oposta Bia Magnabosco tem sido um dos principais nomes do Recife Vôlei neste início de Superliga B. Destaque nos primeiros jogos da equipe pernambucana, a atleta simboliza intensidade, entrega e conexão com a torcida, características que têm marcado a campanha do clube na competição nacional.

De volta ao Brasil após uma temporada no FerVolley, do Kosovo, Bia explica que o retorno passou pela vontade de viver novamente o ambiente do voleibol brasileiro e pela identificação imediata com o projeto apresentado pelo Recife Vôlei.

“Depois de jogar a Superliga C no Brasil e ter ido bem, me deu saudade de viver essa energia novamente. Quando surgiu a proposta do Recife, ainda para jogar ao lado de amigas, não pensei duas vezes”, afirmou.

A passagem pelo voleibol internacional é apontada pela atleta como um período decisivo de amadurecimento. Com experiências em Portugal, Peru e Kosovo, Bia destaca o impacto técnico e pessoal dessa trajetória fora do país.

“Foi de extrema importância, tanto profissionalmente quanto no crescimento pessoal. Estar em sistemas diferentes acaba trazendo mais ferramentas e experiências para o jogo”, disse.

Bia Magnabosco vem sendo um dos principais destaques do Recife Vôlei na Superliga B 2025/2026 - Foto: Glau Peixoto/Recife Vôlei

Em quadra, a oposta tem se destacado não apenas pelos pontos, mas pela relação direta com a arquibancada. No Recife Vôlei, a atleta viveu de perto o apoio da torcida na vitória sobre o Asa Alumínio e aponta o ambiente como diferencial.

“Eu já tinha escutado sobre a torcida do Recife Vôlei, mas viver isso foi ainda mais forte. Faz muita diferença sentir essa energia com a gente”, afirmou.

Internamente, Bia avalia que o elenco atravessa um momento positivo de construção coletiva, com foco e unidade desde os primeiros treinos. “Estamos muito unidas, todas focadas no mesmo objetivo. O ambiente é tranquilo, com muita vontade de trabalhar e vencer”, comentou.

A expectativa agora se volta para o confronto contra o Pinheiros, marcado para o dia 13 de janeiro, às 19h30, novamente no ginásio do Sport. Para Bia, o duelo reúne ingredientes de um grande espetáculo. “Sabemos da tradição do Pinheiros, mas queremos fazer bonito, jogar o nosso jogo e contar com a casa cheia. Quando a torcida está junto, a entrega é ainda maior”, projetou.

Com histórico de títulos no Brasil e no exterior, a oposta deixa claro que a ambição faz parte do projeto desde o início. “Iniciar uma temporada sem pensar em conquistas não faz sentido. Aqui não é diferente. Quero ver esse projeto crescer cada dia mais e lutar pela vaga na Superliga A”, afirmou.

Os ingressos para a partida contra o Pinheiros já estão à venda no site. Os valores são R$ 30 para a inteira, R$ 20 para o ingresso social e R$ 15 para a meia-entrada. O confronto será no dia 13 de janeiro, às 19h30, no ginásio do Sport, em mais um capítulo da campanha pernambucana na Superliga B feminina.

