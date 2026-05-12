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CICLISMO Bicampeã olímpica abandona ciclismo aos 32 anos para virar enfermeira Katie Archibald conquistou dois ouros olímpicos e soma 51 medalhas internacionais na carreira

Uma das maiores ciclistas da história recente da Jogos Olímpicos, Katie Archibald anunciou aposentadoria do ciclismo profissional de pista aos 32 anos. Bicampeã olímpica pela Grã-Bretanha, a escocesa revelou que iniciará uma nova carreira fora do esporte: a enfermagem.

Dona de uma trajetória marcada por títulos mundiais e recordes olímpicos, Archibald afirmou que já começou sua formação acadêmica na área médica e que encontrou na nova profissão uma motivação inesperada para encerrar a carreira esportiva.

— Comecei meu primeiro ano de treinamento para ser enfermeira em setembro passado e me apaixonei completamente por tudo isso — declarou.

A ciclista explicou que muitas pessoas imaginaram que a decisão de deixar o esporte estivesse ligada à dificuldade de conciliar os estudos com a rotina de treinos de alto rendimento. Segundo ela, porém, a realidade foi diferente.

— Quero deixar bem claro que a formação em enfermagem não está me forçando a me aposentar. Ao mesmo tempo, essa coisa pela qual estou apaixonada me deixa animada para o futuro, e isso torna essa transição menos assustadora — afirmou.

Archibald também destacou o impacto emocional vivido durante os primeiros estágios hospitalares.

— É uma sensação muito especial ser alguém em quem as pessoas podem confiar quando precisam de ajuda — disse.

A britânica ainda revelou que pretende se afastar da exposição pública que acompanhou sua carreira de atleta profissional.

— Parte dessa confiança é saber que nada sai da sala a menos que as pessoas escolham compartilhar. Por isso, estou ansiosa para me afastar dessa pequena parcela de atenção pública em que estou inserida — comentou.

Natural de Surrey, Archibald entrou para a equipe britânica de ciclismo de pista em 2013. Em poucos anos, tornou-se peça central da geração mais dominante da modalidade.

Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, conquistou o ouro na perseguição por equipes com direito a recorde mundial. Já em Tóquio, durante os Jogos disputados sob restrições da pandemia, voltou ao topo do pódio ao vencer a prova Madison ao lado de Laura Kenny.

Além dos títulos olímpicos, Archibald conquistou sete títulos mundiais e acumulou 51 medalhas em competições olímpicas, mundiais, europeias e da Commonwealth ao longo da carreira.

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