Bicampeã olímpica de vôlei, Fabiana anuncia a aposentadoria das quadras aos 39 anos

A central Fabiana Claudino, de 39 anos, anunciou nesta terça-feira (24), o fim de seu ciclo nas quadras.

Bicampeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei feminino, ela publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece lendo uma carta. Com narração feita pelo sogro Netinho de Paula, ela reviveu momentos marcantes de sua gloriosa trajetória.

Em sua conta no Instagram, a agora ex-jogadora fez uma postagem anunciando essa nova fase. "Minha despedida das quadras chegou e hoje é o dia de contar as novidades. E não para por aqui...", relata o texto.

O vídeo, além de exaltar a sua trajetória como atleta, retrata também o seu momento familiar. "Você foi o presente divino para a sua mãe, o seu pai e para o seu irmão. Escolhi a sua família com todo o cuidado do mundo. Eles foram e serão o seu suporte", diz parte do trecho da carta lida pela ex-atleta.

Mineira da cidade de Santa Luzia, Fabiana não jogava desde o fim de 2023. Seu último clube foi o Osasco. Pela seleção brasileira, a jogadora de 1,94 m participou de uma era vitoriosa.

Com quatro Olimpíadas no currículo, foi medalha de ouro em Pequim-2008 e Londres-2012. Ao lado de Jaqueline, Sheila, Fabi Alvim, Paula Pequeno e Thaisa, ela é uma das seis atletas que ostentam o título de bicampeãs olímpicas.

Casada com Vinícius de Paula, Fabiana iniciou a sua carreira pelo Minas e defendeu ainda o Sesi-SP, o Vôlei Futuro, o Praia Clube e o Osasco, entre outros times. Ganhou seis títulos da Superliga Feminina e atuou ainda no Japão e na Turquia.

