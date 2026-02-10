Bicampeão mundial de wingsuit morre após queda no Mont Blanc; paraquedas não abriu

A- A+

Um dos principais nomes do paraquedismo mundial, o francês Pierre Wolnik, morreu aos 37 anos após sofrer uma queda fatal durante um salto no Mont Blanc, nos Alpes. Segundo relatos preliminares, o paraquedas do atleta não abriu em um momento crítico, o que provocou o acidente.

De acordo com o jornal inglês The Sun, Wolnik havia saltado da montanha quando algo deu errado ainda no ar. O atleta, considerado uma referência nos esportes radicais, estava no auge da carreira. Ele foi campeão mundial de wingsuit em 2022 e 2024 e era apontado como forte candidato a defender o título na edição deste ano do campeonato.

O presidente da Federação Francesa de Paraquedismo, Yves-Marie Guillot, lamentou a perda e descreveu Wolnik como um jovem de habilidades excepcionais e sorriso marcante, que inspirava atletas dentro e fora da França.

As autoridades locais informaram que uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do salto e identificar as causas exatas da falha no equipamento.

