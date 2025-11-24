A- A+

Repercussão Imprensa internacional se rende à bicicleta de Cristiano Ronaldo: "Tremendo golaço" Lance aos 96 minutos levou jornais de Reino Unido, Espanha e Argentina a exaltarem o feito

A bicicleta de Cristiano Ronaldo, aos 96 minutos, na vitória do Al-Nassr por 4 a 1 sobre o Al-Khaleej, tomou conta da imprensa internacional neste domingo (23). O lance, considerado um dos mais plásticos do atacante nos últimos anos, marcou o 954º gol da carreira do português, que completou 1.300 jogos oficiais em seus 23 anos como profissional.

GOL DE BICICLETA DO CRISTIANO RONALDO!!!!



No Reino Unido, a Sky Sports destacou a longevidade do craque: “A recuar nos anos. Ronaldo marca um pontapé de bicicleta sensacional.”

Na Espanha, jornais como Sport, Marca e AS exaltaram o nível técnico do lance. O AS foi além e afirmou que a jogada “entra no top-5 de gols de CR7 na carreira”.

Na Argentina, o Olé também vibrou com o momento: "O tremendo golaço de bicicleta para encerrar a goleada do Al Nassr.”

O gol fechou a vitória da equipe de Jorge Jesus, que lidera o Campeonato Saudita com campanha perfeita: 27 pontos em nove partidas. O Al-Hilal aparece em segundo, com 23, seguido pelo Al-Taawon, com 22.

O português João Félix, também atacante do Al-Nassr, abriu o placar aos 39 minutos e ainda deu assistência para o brasileiro Wesley, ex-Corinthians, fazer o segundo. No segundo tempo, Al-Hawsawi descontou para o Al-Khaleej, antes de Sadio Mané ampliar com um belo chute cruzado.

