Sport BID 'anuncia' Roberto Rosales, que fica à disposição de Enderson no Sport Lateral-direito de 34 anos está no Recife desde o último domingo (6)

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o lateral-direito Roberto Rosales já é jogador do Sport. O atleta teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta terça-feira (8). Com isso, fica à disposição do técnico Enderson Moreira para o próximo compromisso do clube, nesta sexta-feira (11), contra o Tombense, fora de casa.

Aos 34 anos, Rosales passou pelos últimos exames médicos neste início de semana, antes de assinar vínculo com o Leão da Ilha do Retiro. O contrato do novo reforço será válido até dezembro de 2024, como havia informado o presidente Yuri Romão à reportagem.

Com chegada antes prevista para o próximo final de semana, Rosales teve seu desembarque no Recife adiantado, principalmente, pelas lesões do lateral-direito Eduardo e do lateral-esquerdo Felipinho, diante do Novorizontino, no último sábado. Sem a dupla, Enderson Moreira conta apenas com Ewerthon e Victor Gabriel como atletas de origem para a posição. Suspenso, Igor Cariús será julgado nesta quarta-feira (9) pelo STJD e seu retorno depende de uma nova absolvição.

Com isso, há a possibilidade do novo reforço leonino fazer sua estreia já nesta sexta-feira (11) com a camisa rubro-negra. Na oportunidade, o Sport vai visitar o Tombense, às 21h30, pela 23ª rodada da Série B. Enquanto o Leão lidera a competição com 44 pontos, os mineiros abrem a zona da degola, na 17ª colocação, com 19 pontos.

Nas duas últimas temporadas, Roberto Rosales disputou 69 jogos com a camisa do AEK Larnaca. Além da equipe do Chipre, defendeu equipes como Leganés/ESP, Málaga/ESP, Twente/HOL, Gent/BEL e iniciou a carreira no Caracas, do seu país de origem. Suas últimas aparições ocorreram em meados de junho, nos amistosos da Venezuela contra Honduras e Guatemala, respectivamente.

