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FUTEBOL Biel exalta força coletiva do Sport e aponta segredo para liderança da Série B Meia destaca comprometimento defensivo de todo o elenco, valoriza pausa no calendário e projeta confronto diante do Athletic-MG na Ilha do Retiro

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 22 pontos ganhos, o Sport se recuperou rapidamente da desclassificação sofrida na Copa do Nordeste diante do Fortaleza. A equipe venceu o rival Náutico por 2x0, na Ilha do Retiro, e após sequência pesada de jogos, terá um intervalo maior para se preparar para o próximo compromisso.

Meio-campista titular sob o comando de Márcio Goiano, Biel enalteceu o jogo coletivo da equipe. Segundo ele, o estilo de jogo do Sport, marcado pela intensidade na marcação, é um dos segredos para o grande momento vivido pelo clube.



"É o que eu sempre falo, muitas vezes olhamos e enaltecemos os números defensivos e esquecemos que os atacantes também voltam para marcar, por exemplo, o Perotti pressiona o jogo inteiro, assim como nossos pontas. É um trabalho em equipe que estamos fazendo de forma quase perfeita. Pois, fazendo isso, sabemos que na parte ofensiva temos muitos jogadores de qualidade, que buscando uma associação, conseguimos chegar na defesa adversária."



O atleta também comentou sobre a importância do período de descanso em meio ao calendário apertado do futebol brasileiro.



"Agora temos esse tempo maior entre um jogo e outro, algo que não acontecia há bom tempo. Legal ter essa pequena pausa depois de uma vitória no clássico, com a linda festa que a nossa torcida fez aqui na Ilha do Retiro. Estamos vivendo o melhor momento possível, com a primeira posição na Série B e o foco é continuar trabalhando, com muita humildade, para continuar colhendo os frutos”, destacou.

O Sport volta a campo para enfrentar o Athletic-MG mais uma vez na temporada. O Leão foi eliminado pelos mineiros na quarta fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro.

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