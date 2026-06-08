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Sport Biel ressalta período sem jogos para o Sport: "Treinos proveitosos" Leão entra em campo na noite desta quarta-feira (10), diante do Athletic-MG

O Sport está em reta final de preparação para mais um compromisso válido pela Série B. Nesta quarta-feira (10), o Leão recebe o Athletic-MG, às 21h, pela 12ª rodada da competição nacional. O confronto acontece após um período de 11 dias sem partidas para o Rubro-negro.

Diante do cenário, o volante Biel destacou o período que o elenco teve para trabalhar. De acordo com o camisa 6, o período pôde ser considerado "proveitoso".

"Nessa pausa de quase dez dias, a gente aproveitou para trabalhar muito, treinos proveitosos. Agora é continuar essa sequência boa que a gente vem tendo no campeonato, um campeonato de jogos coesos", iniciou.

"Todo mundo fala que Série B é disputada, e a gente vê isso jogo após jogo. Mas estamos fazendo um campeonato sólido, temos que continuar. Essa preparação foi boa para chegarmos no jogo com o Athletic muito focados e determinados para pensar na vitória", prosseguiu.

Com 22 pontos, o Sport chega ao duelo desta quarta-feira na vice-liderança. O Leão foi ultrapassado pelo São Bernardo, no último domingo (7), que venceu o CRB, por 3x2, em Maceió. Os paulistas somam 24 pontos. Adversário dos pernambucanos na rodada, o Athletic é o 10º lugar, com 17 pontos.

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