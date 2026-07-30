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Futebol Biel sofre lesão grau dois no tornozelo direito e desfalca o Sport Meia se machucou no jogo contra o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport comunicou nesta quinta-feira (30) que o meia Biel foi diagnosticado com uma lesão grau dois no tornozelo direito. O atleta já está em tratamento na fisioterapia e será reavaliado diariamente pelo clube para saber a evolução da recuperação.

O jogador se machucou na partida contra o Cuiabá, na Ilha do Retiro, que terminou empatada em 1x1. Ainda não há prazo para o retorno de Biel aos gramados, mas ja é certo que ele não estará à disposição para a partida contra o Vila Nova, no dia 8 de agosto, no OBA, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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