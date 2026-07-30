Qui, 30 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Biel sofre lesão grau dois no tornozelo direito e desfalca o Sport

Meia se machucou no jogo contra o Cuiabá, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Reportar Erro
Biel, meia do SportBiel, meia do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport comunicou nesta quinta-feira (30) que o meia Biel foi diagnosticado com uma lesão grau dois no tornozelo direito. O atleta já está em tratamento na fisioterapia e será reavaliado diariamente pelo clube para saber a evolução da recuperação.

O jogador se machucou na partida contra o Cuiabá, na Ilha do Retiro, que terminou empatada em 1x1. Ainda não há prazo para o retorno de Biel aos gramados, mas ja é certo que ele não estará à disposição para a partida contra o Vila Nova, no dia 8 de agosto, no OBA, pela Série B do Campeonato Brasileiro. 

 

Leia também

• Sport vence Dracena de virada e consegue classificação na última rodada da LNF Silver

• Chico da Costa não aceita empréstimo ao Sport; clube deve procurar plano B para o ataque

• Sport oficializa chegada do volante Murilo Rhikman

Reportar Erro

Veja também

Newsletter