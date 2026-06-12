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COPA DO MUNDO Bielsa arma estratégia do Uruguai para estreia na Copa e aposta em Valverde e Darwin Núñez Seleção integra o Grupo H e estreia no Mundial na segunda-feira (15), contra a Arábia Saudita

Sem Arrascaeta, machucado, e ainda com os desfalques de Ronald Araújo e José María Giménez na defesa, o técnico Marcelo Bielsa arregaçou as mangas para definir o Uruguai que estreia nesta Copa do Mundo na próxima segunda-feira, contra a Arábia Saudita.





Para largar bem nesta primeira rodada do Grupo H, o treinador argentino deverá concentrar o jogo em Valverde no setor de meio-campo e contar com a força de Darwin Núnez na frente para montar uma equipe mais agressiva.



De acordo com o jornal El País, o comandante vem trabalhando algumas variações táticas entre o 4-3-3 e o 4-4-2. Ao lado de Valverde, Ugarte tem a missão de organizar a equipe. Um pouco mais à frente, Pellistri, De la Cruz e Maximiliano Araújo devem funcionar como organizadores para que Darwin Núnez seja o definidor da equipe.



Seleção uruguaia após pouso no México. Foto: SANTIAGO MAZZAROVICH / AFP



O Uruguai vem treinando em Playa del Carmen, no México, e as atenções da comissão técnica estão voltadas para a recuperação dos atleta lesionados. Arrascaeta, que vem trabalhando sob as orientações do fisioterapeuta do Flamengo Laniyan Neves, junto com a delegação neste Mundial. O jogador deve estar liberado para voltar a atuar a partir das fases eliminatórias da competição.



A primeira rodada do Grupo H vai ser realizada no próximo dia 15 Em Miami, os uruguaios encaram a Arábia Saudita em Miami às 19h (horário de Brasília). Mais cedo, às 13h, a Espanha entra em campo para encarar a seleção de Cabo Verde.

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