Ciclismo Bike Fest Recife promove passeio ciclístico gratuito no Centro da cidade próximo domingo (14) Evento também terá sorteio de bike elétrica, tendas com produtos, atrações musicais, shows ciclísticos e uma feira cultural e gastronômica

O Centro do Recife será palco, neste domingo (14), da 1ª edição do Bike Fest Recife. Com uma programação diversificada, o evento promove passeio ciclístico gratuito, sorteio de bike elétrica, tendas com produtos, atrações musicais, shows ciclísticos e uma feira cultural e gastronômica.

A concentração do evento será na Rua da Imperatriz, no bairro da Boa Vista, a partir das 8h e irá até às 16h. O local será o ponto de partida para o passeio ciclístico, que vai percorrer 6,7 km das principais ruas e pontes da região central da capital pernambucana.





Para se inscrever, basta acessar o link disponível no Instagram do evento: @newbikerecife. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (81) 99209.9191.

“Além de mostrar e reforçar o potencial desse mercado de bicicletas, que cresce a cada dia, o evento é também um incentivo à mobilidade das pessoas no Recife e à prática da atividade física como um bem à saúde”, ressaltou o diretor institucional da CDL Recife, Paulo Monteiro.

O evento é realizado pela New Bike - especializada em bicicletas elétricas - e conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Recentro, Prefeitura do Recife e Cyclo Magazine.

Com informações da assessoria





