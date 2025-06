Tenistas do Brasil caem em grupo com Austrália e Portugal nos playoffs da Billie Jean King Cup

A- A+

Bia Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi e demais companheiras de seleção brasileira feminina de tênis ficaram sabendo nesta quinta-feira (19) quais serão as rivais nos playoffs da Billie Jean King Cup.

O sorteio na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF), em Londres, definiu que a seleção nacional jogará na casa da Austrália e ainda terá Portugal no caminho em três dias de competição, entre 14 e 16 de novembro.

Foram sorteados os sete grupos que definirão seus campeões às eliminatórias de 2026. O Brasil caiu na chave E. As demais têm: México, Canadá e Dinamarca no A; Polônia, Romênia e Nova Zelândia, no B; Argentina, Eslováquia e Suíça, no C; Croácia, República Checa e Colômbia no D; Alemanha, Bélgica e Turquia no F; e Índia, Holanda e Eslovênia no G.

Three days of action ️

Seven host nations

Seven spots in the 2026 Qualifiers on the line

The #BJKCup Play-offs draw is set! pic.twitter.com/2BgUwYEcIx — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 19, 2025

A maneira de disputa segue igual à temporada passada, com todos contra todos dentro da chave e quem fizer maior número de pontos avançando, o que valoriza ainda mais as vitórias por dois sets a zero. São dois jogos de simples e um de duplas por dia no confronto melhor de três.

Apesar de jogar longe de casa, as brasileiras têm tudo para irem bem. A principal tenista local, na 16ª colocação do ranking, é a russa Daria Kasatkina, naturalizada australiana recentemente, mas que não se sabe se defenderá o país na BJKC. Bia Haddad ocupa o 21º lugar, sendo a melhor brasileira há tempos.

Não há outra australiana no Top 50. Maya Joint vem no 52º lugar, Ajla Tomljanovic aparece no 66º posto e Kimberly Birrel é a 79ª. Já Portugal seria o "patinho feio" da chave, com tenistas pouco conhecidas. Matilda Jorge é a 251ª do mundo e Francisca Jorge, especialista em duplas, aparecendo somente no 259º lugar.

O sorteio foi bom ao Brasil, já que havia no caminho seleções mais fortes, como a Polônia de Iga Zwiatek (ex-líder do ranking e atualmente em 8ª) e Magdalena Frech (25ª), a República Checa de Karolina Muchova (15ª) e Barbora Krejcikova (17ª), e a Croácia de Donna Vekic (22ª).

Veja também