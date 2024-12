A- A+

FUTEBOL Bisneto do Mussolini faz gol na Série B da Itália e torcida comemora com gesto fascista Romano Floriani Mussolini foi cedido pela Lazio para o Juve Stabia, e o empréstimo termina em junho de 2025

Bisneto de Benito Mussolini, o lateral direito Romano Floriani Mussolini, de 21 anos, marcou seu primeiro gol como profissional na vitória do Juve Stabia sobre o Cesena por 1x0 em jogo válido pela Série B do Campeonato Italiano, no domingo, e causou polêmica.

Depois que o locutor do estádio Romeo Menti, em Vicenza, mencionou o primeiro nome do jogador (Romano) as arquibancadas começaram a entoar o sobrenome de Mussolini e alguns torcedores realizaram a saudação usada na época do líder fascista, conhecido como "Il Duce".

Romano Floriani Mussolini foi cedido pela Lazio para o Juve Stabia, e o empréstimo termina em junho de 2025. Ele começou nas categorias de base da Roma, e neste temporada tem 19 partidas disputadas (1 pela Copa da Itália e 18 pela Série B).

Bisneto de Mussolini, Romano Floriani marcou hoje seu 1° gol como profissional.



Foi pela Juve Stabia, na Série B italiana, onde atua por empréstimo, porque pertence à Lazio.



O lateral marcou seu primeiro gol de cabeça, aos 21 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Piscopo. Ele teria dito ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport" que prefere ser chamado de Romano Mussolini e não Romano Floriani.

