Resiliência Bizu, ídolo do Náutico ilhado pela enchente no RS, relata situação: "muita gente perdeu tudo" Ex-atacante pede ajuda de torcedores e amigos nordestinos para amenizar as perdas da população gaúcha

O ex-atacante Bizu, um dos maiores ídolos da história do Náutico, uma das milhares de pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, relatou para a reportagem da Folha de Pernambuco a atual situação em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, onde atualmente reside. Desde o início da situação de calamidade, ele tem usado suas redes sociais para pedir ajuda para as vítimas das chuvas.

Bizu ainda está ilhado e sem energia no primeiro andar da sua casa. O repórter Yuri Teixeira havia mandado mensagem para o ex-atleta desde o dia 8 de maio e só neste domingo (12) ele conseguiu carregar o celular para responder. “Desculpe não ter respondido, aliás, tenho respondido muito pouco (as mensagens de celular), porque eu estou sem bateria, nós estamos sem luz desde que começou, já tem mais de uma semana, tá? E eu agora consegui botar um pouquinho de carga, quase nada”, explicou.

Ele relatou o drama que tem acompanhado em seu município, um dos 441 que se encontram em situação de calamidade por conta das enchentes.“A situação é muito triste, eu ainda estou aqui com em torno de um metro e meio de água, mais ou menos. Em algumas cidades se conseguiu, mas aqui o temporal continua terrível, isso dificulta, né? E muita gente sem nada, né? Muita gente perdeu tudo e o pior é que uma grande classe da população, que já é humilde, acabou perdendo tudo”, conta Bizu.

O ex-atleta voltou a clamar por ajuda dos torcedores nordestinos, com quem ele tem grande afinidade. “A minha torcida alvirrubra eu sei que está ajudando, do Sport, do Santa, do Central, todo mundo, todo mundo. Eu acho que é uma questão de humanidade. Então, a gente está dependendo muito, pedindo ao povo nordestino, ao povo brasileiro, ao do Sul, em todo lugar que puder ajudem, ajudem”, disse.

Bizu também descreveu como está a situação na sua casa. “Realmente eu estou bem. Eu e minha família, a minha casa é um sobrado, é um pouquinho mais alto, eu estou bem, não pegou água. A minha esposa eu tirei daqui, né? Por causa de problemas de remédio, de saúde. Mas é isso, a gente está precisando de toda a ajuda possível, tá bom?”, relatou.

“Deus abençoe você e desculpe eu não falar muito, é que a gente tá com pouquíssima bateria e, olha, é uma emoção horrível, gente, uma sensação de tristeza e de impotência muito grande, mas Deus abençoe o povo penambucano que com certeza estarão sempre ajudando. Fiquem com Deus!”, finalizou.

Sobre Bizu

Ídolo do Náutico, o ex-jogador, também teve passagem por Palmeiras, Sport e Grêmio. Pelo alvirrubro pernambucano, atuou em três passagens entre 1988 e 1994, tendo marcado 114 gols, o sexto maior artilheiro da história do clube. Foi campeão pelo Timbu no Pernambucano de 1989 e artilheiro da Copa do Brasil de 1990.



O ex-atacante é reverenciado até os dias atuais pelos torcedores do Náutico. O atual uniforme número 1 da equipe - inspirado nos anos 80 - tem seu nome escrito na parte de trás da gola.

