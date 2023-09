Boca e Palmeiras fazem semifinal de peso na Libertadores

A- A+

Boca Juniors, seis vezes campeão da Copa Libertadores, e Palmeiras, com três títulos, se enfrentam nesta quinta-feira (28), em Buenos Aires, no primeiro capítulo de uma semifinal de peso.

O 'Xeneize' é o único time argentino na disputa e está a três jogos de levantar o troféu mais importante do continente pela sétima vez, 16 anos depois de sua última conquista. Para isso, terá que enfrentar sozinho o domínio hegemônico dos brasileiros, já que, além do Palmeiras, a outra semifinal tem Internacional e Fluminense.

Em todo caso, a situação não difere do que aconteceu nas últimas quatro temporadas, com quatro títulos para o Brasil: dois do próprio Palmeiras (2020 e 2021) e dois do Flamengo (2019 e 2022), com as últimas três finais entre times do país.

É aqui que o Boca terá que evocar toda sua tradição para mudar o rumo da história e tentar evitar outra decisão entre brasileiros, tarefa mais do que complicada para os argentinos, que chegaram a duras penas às semifinais.

Com mais garra do que técnica, o Boca superou Nacional de Montevidéu (0-0 e 2-2) e o também argentino Racing (ambos 0-0) em confrontos difíceis, nos quais contou com a estrela do goleiro Sergio Romero nas decisões por pênaltis.

Do outro lado, o 'Verdão' deixou pelo caminho o Atlético-MG em um duelo equilibrado (0-1 e 0-0), mas depois não teve dificuldades para passar pelo Deportivo Pereira, com uma goleada por 4x0 no jogo de ida, na Colômbia, e um empate sem gols em São Paulo.

- Duelo de gigantes -

"Vai ser um duelo de gigantes, um jogo muito difícil, não tenho dúvida disso. O jogo de ida vai ser chave. Estamos muito focados, trabalhando muito para conseguir um resultado positivo em Buenos Aires. Então vamos tentar vencer diante dos nossos torcedores [no jogo de volta, no Allianz Parque]", disse o capitão do Palmeiras, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, em uma entrevista ao site oficial da Fifa.

"Primeiro pensamos na quinta-feira, que temos que abrir uma vantagem. Precisamos ganhar em casa, depois, fora, é outro jogo e no meio tem o clássico [contra o River Plate, pelo Campeonato Argentino]. O Palmeiras joga bem, tem outra energia. Precisamos jogar de outra maneira, com outra postura, e os jogadores sabem disso", disse o técnico do Boca, Jorge Almirón.

Apesar das críticas, os 'Xeneizes' parecem sempre encarnar o espírito da Libertadores, onde se sentem capazes de surpreender, inclusive em uma campanha repleta de altos e baixos, enquanto esperam que o atacante uruguaio Edinson Cavani, que marcou apenas um gol em oito jogos pela equipe, consiga desencantar.

Por outro lado, o Palmeiras se acostumou a chegar às fases decisivas, mostrando-se firme na defesa e somando nove jogos sem perder no torneio, o que dá confiança aos comandados do técnico português Abel Ferreira.

O primeiro jogo será nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera, com arbitragem do colombiano Wilmar Roldán e o chileno Juan Lara no comando da cabine do VAR, enquanto a volta será no dia 5 de outubro, em São Paulo.

Prováveis escalações:

Boca: Sergio Romero - Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo e Frank Fabra - Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández e Ezequiel Fernández - Luis Advíncula, Edinson Cavani e Lucas Janson (Valentín Barco). Técnico: Jorge Almirón.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

