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TRICAMPEÃO Boca Juniors bate Atlético-MG e vira o maior campeão da história da Copa Sul-Americana Clubes brasileiros ficam com vice do torneio pela quinta vez seguida

O Boca Juniors levou a melhor contra o Atlético-MG e conquistou o título da Copa Sul-Americana na noite deste sábado (21). O Galo fica com o bi vice consecutivo da competição.

A equipe argentina venceu a brasileira por 2x0, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O primeiro gol xeneize foi marcado por Santiago Ascacíbar, aos 16 minutos do 1º tempo. Aos 3 minutos do 2º, Merentiel ampliou o placar para os argentinos.

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Este é o terceiro título da Sul-Americana conquistado pelo Boca Juniors, que se torna agora o maior campeão da história do torneio continental. O clube argentino também venceu a copa em 2004 e 2005.

O título do Boca ainda é o terceiro seguido da Argentina na Sul-Americana e a quinta vez seguida que um clube brasileiro perde a final.

Nos últimos anos, foram campeões:

Lanús, em 2025, contra o Atlético-MG;



Racing, em 2024, contra o Cruzeiro;



LDU, em 2023, contra o Fortaleza;



Independiente del Valle, em 2022, contra o São Paulo.

A última vez que um brasileiro conquistou a Sula foi em 2021, numa final disputada apenas por clubes do país. Na ocasião, o Athletico-PR foi campeão contra o Red Bull Bragantino.

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