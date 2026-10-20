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Copa Sul-Americana

Boca Juniors chega à decisão contra o Vasco com 11 jogos sem vencer no Brasil

Time argentino não vence uma partida em território brasileiro desde dezembro de 2020

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Boca Juniors não vence uma partida no Brasil desde 2020 Boca Juniors não vence uma partida no Brasil desde 2020  - Foto: Juan Mabromata / AFP

Para chegar à final da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors precisa quebrar um tabu que já dura quase seis anos.

O time argentino não vence uma partida realizada no Brasil desde dezembro de 2020, quando derrotou o Internacional, no Beira-Rio. No total, são onze partidas sem vitória em território brasileiro.

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Desde o último triunfo, foram sete derrotas e quatro empates. O retrospecto recente inclui eliminações na Libertadores e na Sul-Americana, além da derrota para o Fluminense na final continental de 2023, no Maracanã.

A última vitória do Boca no Brasil aconteceu em dezembro de 2020, quando derrotou o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

O gol foi marcado por Carlos Tévez. Na volta, o time argentino foi derrotado pelo mesmo placar, mas avançou na disputa por pênaltis.

A sequência negativa começou em janeiro de 2021, quando o Boca perdeu para o Santos por 3 a 0, na semifinal da Libertadores de 2020. Desde então, os argentinos acumularam resultados negativos em confrontos com oito equipes brasileiras.

Veja os 11 jogos sem vitória do Boca Juniors no Brasil:

Santos 3 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2021)

Santos 1 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2021)

Atlético-MG 0 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2021)

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2022)

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2022)

Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors (Libertadores, 2023)

Fluminense 2 x 1 Boca Juniors (Libertadores, 2023)

Fortaleza 4 x 2 Boca Juniors (Sul-Americana, 2024)

Cruzeiro 2 x 1 Boca Juniors (Sul-Americana, 2024)

Cruzeiro 1 x 0 Boca Juniors (Libertadores, 2026)

São Paulo 1 x 1 Boca Juniors (Sul-Americana, 2026)

O Vasco venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Bombonera, e chega ao confronto de volta com a vantagem no placar agregado. Para avançar diretamente à final, o time carioca precisa de um empate. Uma vitória do Boca por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto os argentinos precisam vencer por dois ou mais gols para se classificar no tempo regulamentar.

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