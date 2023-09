A- A+

Futebol Boca Juniors e Palmeiras empatam no jogo de ida da semifinal da Libertadores Em confronto tenso, argentinos e brasileiros ficaram no 0x0. O confronto da volta será dia 5 de outubro, no Allianz Parque

Nada de gols no jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Nesta quinta (28), na La Bombonera, Boca Juniors e Palmeiras fizeram um duelo tenso, com boas chances, mas terminaram em um empate em 0x0. O confronto da volta será dia 5 de outubro, no Allianz Parque. Uma vitória simples dos brasileiros garante vaga na decisão. Novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades.

Pressão tradicional na Argentina

Hernando Siles, Monumental de Guayaquil, La Olla e Hernan Ramírez Villegas. Esses foram os estádios que o Palmeiras jogou fora do Brasil neste ano na Libertadores. Conviveu com pressão em partidas no Equador, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Mas se tem um lugar que os palmeirenses sabiam que a atmosfera seria diferente era a La Bombonera.

Sem pausa, em alto e bom som, a torcida do Boca Juniors fez a tradicional festa e pressionou os visitantes. Em campo, os argentinos tentavam fazer valer o apoio para forçar o Palmeiras no campo defensivo.

De fato, o Boca foi superior ao Palmeiras no primeiro tempo. Sentiu-se confortável para explorar os espaços que Piquerez e Marcos Rocha davam pelas laterais. Merentiel e Medina obrigaram Weverton a trabalhar bem. Cavani, de cabeça, também quase balançou as redes. No lado brasileiro, dificuldades em acionar Rony e Arthur e pouca participação de Rafael Veiga na articulação. O resultado parcial de 0x0 ao menos manteve o palmeirenses longe da dor de cabeça de terem que se expor na etapa final.

Em rápido contra-ataque no início do segundo tempo, Rafael Veiga saiu de frente ao goleiro, mas chutou para fora. Minutos depois, a resposta dos mandantes. Fabra apareceu nas costas da marcação e cabeceou. Weverton, bem posicionado, salvou o Palmeiras. O goleiro brasileiro, porém, também passou por um susto quando espalmou mal uma finalização de Barco e quase entregou o gol.

Na reta final, com as entradas de Richard Rios e Fabinho, o Palmeiras deixou claro que o empate já não era um mau negócio para levar ao Brasil. Os brasileiros evitaram se expor tanto nos contra-ataques e trataram de segurar o resultado para precisar de uma vitória simples no Allianz Parque de olho na classificação. E assim o duelo ficou no 0x0.

Final brasileira?

Caso o Palmeiras elimine o Boca Juniors, o Maracanã receberá mais uma final brasileira da Libertadores. A outra vez foi em 2020, com presença justamente do Verdão. Na ocasião, porém, o adversário foi o Santos, em um clássico paulista vencido pelos palmeirenses por 1x0. Nesta edição, a equipe terá pela frente Fluminense ou Internacional. Cariocas e gaúchos empataram em 2x2, no confronto de ida da semifinal, no Rio de Janeiro. A volta será semana que vem, no Beira-Rio. A decisão pela taça continental será dia 4 de novembro.

Veja também

Futebol STJD diminui de 540 dias para 360 dias punição de Igor Cariús; multa ficou em R$ 40 mil