Boca Juniors planeja reforma histórica na Bombonera para ampliar estádio para até 80 mil torcedores
Plano prevê construção de quarto nível no estádio e início das obras ainda neste ano
O Boca Juniors prepara um projeto de grande reforma na La Bombonera com o objetivo de ampliar a capacidade do estádio e modernizar parte da estrutura. A proposta inicial prevê aumentar o público de cerca de 57 mil para 67 mil torcedores, com obras que podem começar ainda neste ano.
A principal mudança será a construção de um quarto nível nas arquibancadas, que acrescentará cerca de 6 mil novos assentos. Paralelamente, o clube planeja remover os lugares do setor K, o que permitirá reorganizar o espaço e atingir a nova capacidade prevista.
Leia também
• Newcastle x Barcelona entram em campo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões; confira os duelos
• Expulso na derrota do Náutico contra o Sport na final, Dodô exclui fotos de rede social
• Neymar é poupado pelo Santos em Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti
O plano está sendo conduzido pela diretoria presidida por Juan Román Riquelme, que desde a campanha eleitoral defende a modernização do estádio histórico em vez da construção de uma nova arena.
Para viabilizar a expansão, o clube já iniciou negociações com a Ferrosur, responsável pela linha ferroviária que passa ao lado do estádio, na rua Garibaldi.
A autorização também depende da análise da Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgão que precisa avaliar a distância das novas estruturas em relação aos trilhos e eventuais impactos na circulação dos trens. O projeto prevê a instalação de 18 elevadores, que permitirão o acesso ao novo nível superior das arquibancadas.
O plano de modernização está dividido em etapas. Na segunda fase, o clube pretende aproximar o campo de jogo cerca de quatro metros das arquibancadas, reduzindo o tamanho de alguns setores e alterando a disposição interna do estádio.
A reforma também inclui:
construção de um novo túnel para entrada das equipes
realocação dos bancos de reservas
redução do setor L
reorganização da área de arquibancadas
O projeto completo prevê a demolição dos camarotes VIP construídos em 1995, durante a gestão do ex-presidente argentino Mauricio Macri no clube.
No lugar, seriam construídos novos setores de arquibancadas e uma área renovada de camarotes, elevando a capacidade da Bombonera para cerca de 80 mil torcedores.
Se o cronograma for cumprido, essa ampliação poderá se tornar um dos principais marcos da gestão de Riquelme antes das eleições presidenciais do clube, previstas para 2027.