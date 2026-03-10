Ter, 10 de Março

FUTEBOL

Boca Juniors planeja reforma histórica na Bombonera para ampliar estádio para até 80 mil torcedores

Plano prevê construção de quarto nível no estádio e início das obras ainda neste ano

Caldeirão de La BomboneraCaldeirão de La Bombonera - Foto: AFP

O Boca Juniors prepara um projeto de grande reforma na La Bombonera com o objetivo de ampliar a capacidade do estádio e modernizar parte da estrutura. A proposta inicial prevê aumentar o público de cerca de 57 mil para 67 mil torcedores, com obras que podem começar ainda neste ano.

A principal mudança será a construção de um quarto nível nas arquibancadas, que acrescentará cerca de 6 mil novos assentos. Paralelamente, o clube planeja remover os lugares do setor K, o que permitirá reorganizar o espaço e atingir a nova capacidade prevista.

O plano está sendo conduzido pela diretoria presidida por Juan Román Riquelme, que desde a campanha eleitoral defende a modernização do estádio histórico em vez da construção de uma nova arena.

Para viabilizar a expansão, o clube já iniciou negociações com a Ferrosur, responsável pela linha ferroviária que passa ao lado do estádio, na rua Garibaldi.

A autorização também depende da análise da Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), órgão que precisa avaliar a distância das novas estruturas em relação aos trilhos e eventuais impactos na circulação dos trens. O projeto prevê a instalação de 18 elevadores, que permitirão o acesso ao novo nível superior das arquibancadas.

O plano de modernização está dividido em etapas. Na segunda fase, o clube pretende aproximar o campo de jogo cerca de quatro metros das arquibancadas, reduzindo o tamanho de alguns setores e alterando a disposição interna do estádio.

A reforma também inclui:
construção de um novo túnel para entrada das equipes
realocação dos bancos de reservas
redução do setor L
reorganização da área de arquibancadas

O projeto completo prevê a demolição dos camarotes VIP construídos em 1995, durante a gestão do ex-presidente argentino Mauricio Macri no clube.

No lugar, seriam construídos novos setores de arquibancadas e uma área renovada de camarotes, elevando a capacidade da Bombonera para cerca de 80 mil torcedores.

Se o cronograma for cumprido, essa ampliação poderá se tornar um dos principais marcos da gestão de Riquelme antes das eleições presidenciais do clube, previstas para 2027.

