Boca Juniros anuncia Diego Martínez como técnico para temporada 2024

O Boca Juniors anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira (26) o argentino Diego Martínez como novo técnico da equipe para a temporada 2024.

Martínez, de 45 anos, assumirá o elenco 'xeneize' no dia 2 de janeiro com a missão de recuperar o Boca depois de um ano decepcionante, no qual o time não conquistou títulos e não se classificou para a Copa Libertadores de 2024.

A princípio, Martínez terá contrato até 31 de dezembro de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada, e irá ocupar o lugar de Jorge Almirón, que deixou o clube em novembro, após a derrota na final da Libertadores para o Fluminense.

Martínez tinha sido procurado em abril deste ano por Juan Román Riquelme, então vice-presidente do Boca e desde a última quarta-feira novo presidente do clube, mas não houve acordo porque o treinador estava à frente do Tigre, da primeira divisão argentina.

Eu sua carreira como técnico, Martínez passou por vários clubes de divisões inferiores como Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland e Estudiantes de Buenos Aires, até chegar à elite e comandar equipes como Godoy Cruz, Tigre e Huracán, que levou às quartas de final da Copa da Liga este ano.

Mas Martínez já teve uma passagem há alguns anos no Boca, como treinador das categorias de base, e trabalhou com vários jogadores juvenis que hoje estão no profissional, como Valentín Barco, Luca Langoni, Cristian Medina e Ezequiel Fernández.

Como jogador, Diego Martínez foi volante e jogou em vários times da segunda divisão argentina e nos gregos Pierikos e Diagora.

