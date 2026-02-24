A- A+

Futebol Internacional Bodo/Glimt faz história, elimina Inter de Milão e vai às oitavas da Champions Atlético de Madrid, Newcastle e Bayer Leverkusen também avançaram

O Bodo/Glimt protagonizou uma das maiores surpresas desta edição da Liga dos Campeões nesta terça-feira (24), ao derrotar a Inter de Milão por 2x1 em San Siro (3x1 no jogo de ida) e se classificar para as oitavas de final.

Desde o início da competição, o modesto time norueguês venceu grandes do continente como Manchester City e Atlético de Madrid, além da própria Inter, finalista em 2025.

Jens Hauge (58') e Hakon Evjen (72') marcaram para o Bodo, antes de Alessandro Bastoni (76') descontar para os 'nerazzurri'.

Outros resultados

Na primeira partida do dia, o Atlético de Madrid despachou o Club Brugge, da Bélgica. Apesar do placar final de 4x1, o time de Simeone teve alguma dificuldade até consolidar o resultado.

O norueguês Sorloth abriu o placar no primeiro tempo, mas o equatoriano Ordoñez deixou tudo igual para o Brugge. Somente na segunda etapa, Jhonny Cardoso, ex-Internacional, e mais dois de Sorloth fecharam o placar da vitória espanhola.

Após a goleada de 6x1 no jogo de ida, o Newcastle fez o suficiente contra o Qarabag (3x2) na partida de volta da repescagem. O pernambucano Joelinton marcou um dos gols dos ingleses.

Já na Alemanha, com a vantagem de 2x0 na partida de ida, o Bayer Leverkusen ficou no empate em 0x0 diante do Olympiacos e assegurou a vaga na próxima fase.

