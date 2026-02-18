Bodo/Glimt volta a bater um gigante, vence Inter de Milão e sai em vantagem na Champions League
Atlético de Madrid e Brugge ficam no empate em 3 a 3
Depois de bater Manchester City e Atlético de Madrid na primeira fase da Champions League, o Bodo/Glimt voltou a derrubar um gigante. O time norueguês venceu a Inter de Milão por 3 a 1 nesta quarta-feira (18), em jogo válido pelo playoff por uma vaga nas oitavas de final.
Leia também
• Como Vini Jr. se tornou símbolo da luta contra o racismo
• "Responsabilizem os culpados", diz presidente da Fifa sobre alegação de racismo contra Vini Jr.
• Insultos racistas contra Vini Jr. já resultaram em cinco condenações na Espanha; veja casos
A equipe foi superior mesmo quando a Inter teve mais volume de jogo, mantendo uma defesa bem postada. No ataque, Kasper Högh foi o craque da partida, com duas assistências e um gol, no Estádio Aspmyra, em Bodo, na Noruega.
As equipes voltam a se enfrentar no dia 24, em Milão. Até lá, os noruegueses folgam, já que a liga local está em recesso de inverno até metade de março. Já os italianos visitam o Lecce pelo Campeonato Italiano antes do jogo de volta pela Champions League.
Favorita, a Inter de Milão começou o jogo buscando o ataque. Os donos da casa ainda tinham dificuldade em sair jogando, perdendo a posse rapidamente.
Quando conseguiu trabalhar bem, o Bodo/Glimt mostrou porque tem encantando e derrubado gigantes nesta Champions. Em jogada que passou por nove atletas do time norueguês, Högh, de calcanhar, deixou Brunstad Fet na cara do gol para abrir o placar, aos 20 minutos.
Com o placar favorável, o Bodo/Glimt voltou a entregar a bola para a Inter. O time se defendia com todos os jogadores no campo de defesa. Quando os italianos entraram, na área, porém, não houve o que fazer.
Barella cruzou na segunda trave. O brasileiro Carlos Augusto desviou de cabeça, prensado contra a marcação. A bola sobrou para Pio Esposito, que girou finalizando para empatar, aos 30. O lance ainda foi analisado pelo VAR, por toque no braço do atacante, mas acabou validado. A pressão da Inter continuou dando a tônica do jogo, mas faltava eficácia.
O time italiano não teve a mesma facilidade na volta do intervalo. O jogo ficou truncado no meio de campo, sem que as equipes mantivessem a posse de bola por muito tempo.
O Bodo/Glimt aproveitou. Em uma das bolas recuperadas na intermediária, o time emendou a melhor chance da segunda etapa e conseguiu voltar a frente, aos 15 minutos. Högh deu a segunda assistência no jogo, abrindo para Hauge bater forte.
Numa crescente, veio o terceiro, aos 18. A Inter, atônita, apenas assistiu aos noruegueses trocarem passes dentro da área até Högh empurrar para o gol vazio para fazer o seu.
O técnico Cristian Chivu buscou soluções no banco de reservas. Entraram o brasileiro Luis Henrique, Zielinski e Bonny. O time até pressionou mais, mas não conseguiu reverter a situação.
Brugge arranca empate
Também em busca de uma vaga nas oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid visitou o Club Brugge, abriu 2 a 0, sofreu o empate, voltou a ficar na frente, mas cedeu novamente e empatou por 3 a 3, no Estádio Jan Breydel, em Bruxelas.
Logo aos quatro minutos, o lateral Seys tocou a bola com a mão na área. O árbitro Glenn Nyberg precisou ir à cabine do VAR para confirmar o pênalti. Após quatro minutos de jogo parado, o argentino Júlian Álvarez abriu o placar na cobrança.
No fim do primeiro tempo, o Atlético ampliou. Álvarez cobrou escanteio, Griezmann desviou, e a bola sobrou para Lookman mandar para o gol.
Logo após o intervalo, a equipe da casa descontou. Oblak salvou após cabeceio de Tresoldi, mas Onyedika aproveitou o rebote para cabecear ao gol. O empate veio aos 15 minutos, com Tresoldi. Diakhon cruzou em busca do centroavante, que finalizou de pé esquerdo.
Os espanhóis voltaram a ficar na frente. Llorente cruzou para Sorloth, e o zagueiro Ordóñez cortou contra o próprio gol e marcou contra. A alegria espanhola durou pouco, após Tzolis receber passe de Onyedika e empatar novamente.
O jogo de volta será no dia 24, em Madri. Antes, os belgas jogam pela liga nacional contra o Leuven. Os espanhóis recebem o Espanyol por La Liga.