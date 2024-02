A- A+

Câmeras corporais (bodycams) acopladas aos fardamentos de agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e ferramentas para reconhecimento facial devem ser aplicadas nos acessos aos estádios de futebol em Pernambuco.

A novidade foi apresentada pelo atual responsável pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho, nesta quinta-feira (15), durante apresentação do “balanço” da segurança pública no Carnaval de 2024. Segundo ele, o uso dos recursos já está autorizado.

As prisões de dois homens durante o Galo da Madrugada, no último sábado (10), foram possibilitadas através dos recursos tecnológicos. Um estava foragido pelo não pagamento de pensão alimentícia, enquanto o outro descumpria uma medida protetiva da Lei Maria da Penha.

“Algumas prisões foram feitas no Galo (da Madrugada). No Recife e em Olinda não tivemos prisões nos outros dias, porque quem tinha mandado de prisão em aberto não foi aos polos. Deu totalmente certo. As câmeras corporais foram utilizadas e as imagens estão gravadas. A nossa intenção agora é utilizar em grandes eventos daqui para frente. A previsão é implementar em estádios de futebol”, afirma Carvalho, de início.

Os recursos, para ele, servirão como uma forma de garantir que os torcedores proibidos de frequentarem estádios, por protagonizarem episódios de violência, não descumpram a determinação.

“Diversos torcedores são proibidos de entrarem nos estádios pelo Juizado do Torcedor. As fotos e os dados serão incorporados no banco de imagens e usados tão logo seja possível”, diz, antes de salientar como funcionará o processo de reconhecimento facial via tecnologia. “Se houve reconhecimento, o policial vai se identificar e pedir que o cidadão faça o mesmo, para confirmar ou não a identidade”, explica. Apesar de já autorizada, a implementação ainda não tem uma data para acontecer. “O processo de licitação está em curso e já fizemos o primeiro chamamento de custo”, garante.

