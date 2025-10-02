Bola da Copa do Mundo de 2026 é apresentada; veja detalhes
Trionda faz homenagem a Canadá, EUA e México, países que sediarão o torneio
A Adidas apresentou, na noite desta quinta-feira (2), a Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, Estados Unidos e México. O nome faz referência aos três países que sediarão o torneio.
De acordo com a fabricante, o nome da bola representa "a união e o movimento dos países anfitriões", e significa "três ondas", fazendo alusão às "olas" feitas pelas torcidas nos estádios.
A bola traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada país sede. Além disso, cada painel carrega um ícone referentes aos anfitriões: a folha de bordo do Canadá, a estrela dos Estados Unidos e a águia do México.
"Com a Trionda, cada detalhe tem impacto. É a bola mais ousada e vibrante que já criamos para uma Copa. A textura, as cores e os ícones fazem dela um objeto vivo, que dá vontade de segurar, admirar e, acima de tudo, jogar", afirmou Sam Handy, gerente geral da Adidas Football.
Indo além do visual, a 15ª bola consecutiva produzida pela Adidas para o torneio da Fifa tem nova tecnologia. Ela conta com o Connected Ball Technology. Um sensor de movimento IMU de 500Hz, que fornece dados em tempo real ao sistema do VAR, agilizando marcações de impedimentos e jogadas em que a bola toque na mão do jogador.