Copa do Mundo

Bola da Copa do Mundo de 2026 é apresentada; veja detalhes

Trionda faz homenagem a Canadá, EUA e México, países que sediarão o torneio

Trionda é a nova bola da Copa do Mundo de 2026Trionda é a nova bola da Copa do Mundo de 2026 - Foto: Divulgação/Adidas

A Adidas apresentou, na noite desta quinta-feira (2), a Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, Estados Unidos e México. O nome faz referência aos três países que sediarão o torneio. 

De acordo com a fabricante, o nome da bola representa "a união e o movimento dos países anfitriões", e significa "três ondas", fazendo alusão às "olas" feitas pelas torcidas nos estádios. 

A bola traz detalhes em azul, verde e vermelho, um tom para cada país sede. Além disso, cada painel carrega um ícone referentes aos anfitriões: a folha de bordo do Canadá, a estrela dos Estados Unidos e a águia do México.

"Com a Trionda, cada detalhe tem impacto. É a bola mais ousada e vibrante que já criamos para uma Copa. A textura, as cores e os ícones fazem dela um objeto vivo, que dá vontade de segurar, admirar e, acima de tudo, jogar", afirmou Sam Handy, gerente geral da Adidas Football.

Nova bola da Copa do Mundo de 2026Nova bola da Copa do Mundo de 2026. Foto: Divulgação/Adidas

Indo além do visual, a 15ª bola consecutiva produzida pela Adidas para o torneio da Fifa tem nova tecnologia. Ela conta com o Connected Ball Technology. Um sensor de movimento IMU de 500Hz, que fornece dados em tempo real ao sistema do VAR, agilizando marcações de impedimentos e jogadas em que a bola toque na mão do jogador.

