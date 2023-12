A- A+

Futebol Bola de Cristal prevê derrota e rebaixamento do Bahia e Botafogo fora do G4; veja probabilidades Ferramenta também indica que Palmeiras será campeão do Brasileirão com um empate

Palmeiras campeão, Flamengo, Atlético-MG e Grêmio complentando o G4 e Bahia rebaixado. Assim vai terminar o Campeonato Brasileiro, segundo a Bola de Cristal do Brasileirão. A ferramenta de estatísticas do GLOBO indica tropeços de Botafogo, Palmeiras e Bahia, mas com o time de Abel Ferreira levantando o troféu apesar disso.

Com 48,35%, o empate é o resultado mais provável no confronto entre Cruzeiro e Palmeiras. O time paulista tem 28,60% de chances de sair com a vitória, contra 23,05% da equipe mineira. Se o resultado se confirmar, o Palmeiras se consagraria campeão do Brasileirão independente dos outros resultados da rodada.

De acordo com os cálculos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Botafogo deve somar um ponto na rodada e chegar a marca de 11 jogos sem vencer. As chances do confronto contra o Internacional, no Beira-Rio, terminar empatado é de 48,55%, contra 25,11% de vitória dos Colorados e 26,35% dos alvinegros. Com o resultado, o time de Tiago Nunes não conseguiria ultrapassar qualquer time do G4.

Na luta contra o rebaixamento, o Bahia, por sua vez, vai perder seu confronto contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. Segundo a ferramenta, a probabilidade do time treinado por Rogério Ceni sair com uma vitória é de 19,28%, contra 43,71% da equipe mineira. As chances de empate são de 37%. Assim, o Tricolor de Aço não sairia do Z4 e estaria rebaixado para a Série B.

