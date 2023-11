A- A+

FUTEBOL Bola de Cristal prevê rodada equilibrada, mas com vitórias de Botafogo, Palmeiras e Bragantino Segundo a ferramenta, parte de cima da tabela do Brasileirão não deve ser alterada com as partidas da 33ª rodada

O torcedor do Botafogo que teme perder a liderança do campeonato nesta rodada pode encontrar um alento nas previsões da Bola de Cristal. A ferramenta, desenvolvida pelo Globo em parceria com a UFMG, aponta a vitória do alvinegro contra o Grêmio em confronto direto, na quinta-feira, mas também o triunfo dos principais concorrentes na busca pela liderança, Palmeiras e Bragantino. Veja os números.

Segundo a Bola de Cristal, o Botafogo tem 38,7% de chance de vencer o Grêmio, 27,9% de terminar com o empate, e 33,4% de sofrer a derrota. Se conseguir somar os três pontos, o alvinegro aumenta a distância para o adversário em seis pontos, mas um revés significaria o fim da vantagem do Botafogo sobre o time gaúcho.

Vice-líder e com os mesmos 59 pontos que o Botafogo, o Palmeiras pode dar fim a um tabu de oito anos de invencibilidade do rubro-negro em casa. O time de Abel Ferreira tem 36,2% de probabilidade de vitória, contra 33,4% do mandante. As chances do empate estão em 30,4%, e o resultado é suficiente para o atual campeão brasileiro assumir a liderança em caso de derrota do Botafogo.

Em terceiro lugar, com 58 pontos, o Bragantino também pode terminar a rodada na liderança, mas para isso precisará de uma combinação de resultados. A boa notícia é que a chance de vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, é de 36,3%, com o empate (33,7%) como o segundo mais cenário mais provável, e a derrota o terceiro (30%).



Em duas partidas da 33ª rodada, o empate é o cenário mais provável: Corinthians x Atlético-MG e Cruzeiro x Vasco. Os dados da Bola de Cristal indicam uma rodada equilibrada, e só dois times podem ser considerados os grandes favoritos, com o dobro das chances dos rivais. É o caso do Internacional, que enfrenta o Fluminense com 45,6% de chance de vitória; e do Athletico, que recebe o Fortaleza e tem 43,8% de probabilidade de somar os três pontos.

Veja também

Champions League Real, Bayern, Manchester United e mais; confira os jogos da Liga dos Campeões desta quarta (8)