Futebol Bola de Cristal: veja chances de título de Palmeiras, Flamengo e Bragantino após tropeço do Botafogo Concorrentes se animam com vacilo do rival

O empate do Botafogo com o Cuiabá deu novo ânimo para os concorrentes na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, de acordo com dados da ferramenta Bola de Cristal, do GLOBO.

Segundo as estimativas, ainda há chances matemáticas de conquista para Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino, ainda que as do Botafogo sejam muito maiores.

Se o líder tem uma probabilidade de mais de 80% de chegar ao título, os rivais possuem um número bem menor. Quem mais se aproxima é o Bragantino, com 8,6%.

Na sequência, o Palmeiras chega no retrovisor, e será o adversário do Botafogo em confronto direto na quarta-feira. As chances do clube alviverde são de 5,7%, a seis pontos do líder.

O Flamengo, que oscila ao longo de todo o campeonato, tem apenas 2,6% de chance de título. A arrancada improvável ainda alimenta a fantasia dos rubro-negros, a nove pontos do Botafogo.

O próximo adversário do Flamengo é o Santos, também na quarta-feira. O Bragantino encara o Goiás, na quinta. A distância do RBB para o Botafogo é de sete pontos. Com um jogo a mais do líder.

