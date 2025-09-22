Seg, 22 de Setembro

Bola de Ouro 2025: Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem temporada

No feminino, a vencedora do Troféu Kopa foi a meio-campista espanhola Vicky López, também do Barcelona

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, eleito melhor jovem da temporada Lamine Yamal, jogador do Barcelona, eleito melhor jovem da temporada  - Foto: FRANCK FIFE / AFP

O atacante do Barcelona, Lamine Yamal, na disputa pela Bola de Ouro 2025, conquistou o Troféu Raymond Kopa de melhor jogador jovem da temporada 2024/2025 nesta segunda-feira (22), superando Désiré Doué, do PSG.

No feminino, a vencedora do Troféu Kopa foi a meio-campista espanhola Vicky López, também jogadora do Barcelona.

Vicky Lopez, atacante do Barcelona Vicky López, atacante do Barcelona. Foto: Frack Fife/AFP.

Yamal, de 18 anos, recebeu seu prêmio no palco do Théâtre du Châtelet, no coração de Paris, das mãos do ex-zagueiro francês Raphaël Varane.

"Muito obrigado à France Football pelo prêmio, obrigado ao meu clube, o Barcelona, à seleção nacional, à minha família. Não posso esquecer dos meus companheiros de equipe. Espero continuar trabalhando e ganhar muitos outros", disse o jovem atacante ao receber o prêmio.

O Troféu Kopa é concedido por ex-vencedores da Bola de Ouro, de uma lista previamente elaborada pela redação da France Football.

Yamal contribuiu muito para a excelente temporada do Barcelona, marcando 18 gols e dando 25 assistências em todas as competições, além de vencer a LaLiga e a Copa do Rei pelo clube catalão.

E o jovem espanhol brilhou com seu talento na semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, apesar da eliminação de sua equipe.

