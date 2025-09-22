A- A+

Prêmio Bola de Ouro 2025: veja indicados, regulamento e onde assistir à premiação Troféu de melhor jogador do mundo será entregue a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris

A revista France Football entrega, nesta segunda-feira, o prêmio de melhor jogador do mundo da última temporada. A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, e terá dois brasileiros concorrendo ao melhor jogador (Vini Jr. e Raphinha) e duas representando o Brasil na temporada feminina (Marta e Amanda Gutierres).

O prêmio considera o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.

Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Segundo a France Football, revista francesa criadora da Bola de Ouro, o prêmio é concedido pela temporada anterior com base em três critérios: 1°) o desempenho individual, 2°) o desempenho coletivo e conquistas da equipe e 3°) classe e fair play.

A votação conta com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos.

Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.

Onde assistir à Bola de Ouro 2025?

A premiação da Bola de Ouro de 2025 será transmitida pela TNT (TV fechada) e MAX (streaming).

Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:

Vini Jr. (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres(Sporting)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Matinez (Inter de Milão)

Scott Mctominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

João Neves (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Cole Palmer (Chelsea)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

