Bola de Ouro 2025: veja indicados, regulamento e onde assistir à premiação
Troféu de melhor jogador do mundo será entregue a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris
A revista France Football entrega, nesta segunda-feira, o prêmio de melhor jogador do mundo da última temporada. A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, e terá dois brasileiros concorrendo ao melhor jogador (Vini Jr. e Raphinha) e duas representando o Brasil na temporada feminina (Marta e Amanda Gutierres).
O prêmio considera o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025.
Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.
Segundo a France Football, revista francesa criadora da Bola de Ouro, o prêmio é concedido pela temporada anterior com base em três critérios: 1°) o desempenho individual, 2°) o desempenho coletivo e conquistas da equipe e 3°) classe e fair play.
A votação conta com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos.
Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.
Onde assistir à Bola de Ouro 2025?
A premiação da Bola de Ouro de 2025 será transmitida pela TNT (TV fechada) e MAX (streaming).
Jogadores indicados à Bola de Ouro 2025:
Vini Jr. (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
Jude Bellingham (Real Madrid)
Désiré Doué (Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Inter de Milão)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Erling Haaland (Manchester City)
Viktor Gyökeres(Sporting)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Bayern de Munique)
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Barcelona)
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Lautaro Matinez (Inter de Milão)
Scott Mctominay (Napoli)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
João Neves (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Cole Palmer (Chelsea)
Michael Olise (Bayern de Munique)
Declan Rice (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Virgil Van Dijk (Liverpool)
Mohamed Salah (Liverpool)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
Vitinha (Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (Barcelona)