Bola de Ouro 2026: veja horário, onde assistir e indicados aos prêmios
Vini Jr., Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lorena e Flamengo estão entre os concorrentes
A 70ª edição da Bola de Ouro será realizada nesta segunda-feira, a partir das 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres, na Inglaterra. A cerimônia, organizada pela revista francesa France Football, vai eleger os destaques do futebol internacional na temporada 25/26 e terá transmissão da DAZN (streaming).
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O Brasil conta com representantes em diferentes categorias, incluindo três jogadores na disputa masculina, uma goleira indicada a dois prêmios e o Flamengo entre os candidatos a melhor clube.
Na principal categoria masculina, Vinicius Júnior, do Real Madrid, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, estão entre os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. A lista reúne 30 concorrentes.
No futebol feminino, a goleira Lorena, que atua pelo Kansas City Current, dos Estados Unidos, concorre à Bola de Ouro feminina e ao prêmio de melhor goleira da temporada. O Flamengo, por sua vez, representa o futebol brasileiro na categoria de melhor clube masculino.
Além dos prêmios de melhor jogador e melhor jogadora, a programação inclui as categorias de melhor goleiro e goleira, jovem talento masculino e feminino, treinadores e clubes, além do Troféu Sócrates, dedicado a iniciativas de solidariedade e causas sociais.
Melhor jogador
Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha)
Ousmane Dembélé (PSG/França)
Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
Marquinhos (PSG/Brasil)
Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
Nuno Mendes (PSG/Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
João Neves (PSG/Portugal)
Michael Olise (Bayern de Munique/França)
Willian Pacho (PSG/Equador)
Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)
Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha)
Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
William Saliba (Arsenal/França)
Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)
Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)
Vitinha (PSG/Portugal)
Melhor jogadora
Selma Bacha (OL Lyonnes/França)
Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
Scarlett Camberos (América do México/México)
Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
Cata Coll (Barcelona/Espanha)
Melchie Dumonay (OL Lyonnes/Haiti)
Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
Mapi León (Barcelona e London City/Espanha)
Lorena (Kansas City/Brasil)
Melvine Malard (Manchester United e Chelsea/França)
Manaka Matsukubo (North Carolina Courage e Chelsea/Japão)
Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
Claudia Pina (Barcelona/Espanha)
Alexia Putellas (Barcelona e London City/Espanha)
Wendie Renard (OL Lyonnes/França)
Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
Caroline Weir (Real Madrid e OL Lyonnes/Escócia)
Tessa Wullaert (Inter de Milão e Como/Bélgica)
Melhor jogador jovem
Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus)
Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid)
Lennart Karl (Bayern de Munique)
Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
Lamine Yamal (Barcelona)
Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa)
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
Warren Zaïre-Emery (PSG)
Melhor jogadora jovem
Veerle Buurman (Holanda e Chelsea) – 20 anos
Vicky López (Espanha e Barcelona) – 20 anos
Felicia Schröder (Suécia e Real Madrid) – 19 anos
Clara Serrajordi (Espanha e Barcelona) – 18 anos
Lily Yohannes (Estados Unidos e Lyon) – 19 anos
Clube do ano
Arsenal
Bayern de Munique
Bodø/Glimt
Flamengo
Paris Saint-Germain
Clube do ano feminino
Barcelona
Bayern de Munique
Club América
Manchester City
Lyon
Melhor goleira
Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
Catalina Coll (Barcelona)
Hannah Hampton (Chelsea)
Lorena (Kansas City)
Ayaka Yamashita (Manchester City)
Troféu Yashin
Yassine Bounou (Al-Hilal)
Thibaut Courtois (Real Madrid)
Joan García (Barcelona)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Dibu Martínez (Aston Villa)
Edouard Mendy (Al-Ahly)
David Raya (Arsenal)
Matvey Safonov (PSG)
Unai Simón (Athletic Bilbao)
Vozinha (Colo-Colo)
Melhor treinador
Luis de la Fuente (Espanha)
Luis Enrique (PSG)
Mikel Arteta (Arsenal)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincent Kompany (Bayern de Munique)
Melhor treinador - futebol feminino
Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
Andrée Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Japão)
Pere Romeu (Barcelona)
Elena Sadiku (BK Häcken)