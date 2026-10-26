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FUTEBOL INTERNACIONAL "Bola de Ouro de todos os tempos": Premiação não será entregue na cerimônia desta segunda-feira Votação acontece entre internautas e resultado será divulgado em 28 de outubro, no site oficial da Bola de Ouro

Além da tradicional premiação da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira, em Londres, a France Football promove uma votação popular para eleger a melhor conquista da história do prêmio. Batizada de B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time, ou Bola de Ouro de todos os tempos), a iniciativa não terá um vencedor anunciado durante a cerimônia desta noite. O resultado será divulgado em 28 de outubro, no site oficial da premiação.

A votação reúne jogadores que conquistaram a Bola de Ouro pelo menos duas vezes. A particularidade é que os torcedores não escolhem apenas um atleta, mas uma edição específica do prêmio. Assim, Cristiano Ronaldo aparece com diferentes candidaturas, como as conquistas de 2008, pelo Manchester United, e de 2017, pelo Real Madrid. O mesmo vale para Lionel Messi, que venceu oito vezes e tem cada uma de suas conquistas representada separadamente.

Além de Messi e Cristiano Ronaldo, outros nomes aparecem na disputa: Ronaldo Fenômeno, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan e Karl-Heinz Rummenigge. Ronaldo é o único brasileiro na votação, representado pelas conquistas de 1997, quando defendia a Inter de Milão, e de 2002, pelo Real Madrid.

A escolha é feita pela internet, na plataforma oficial da Bola de Ouro. Para participar, é necessário realizar um cadastro e pagar 1 euro por voto. A votação permite escolher diferentes campanhas, inclusive de um mesmo jogador, e permanece aberta até terça-feira, 27 de outubro, às 19h59 (horário de Brasília).

A organização já esclareceu que a B.O.A.T. é uma iniciativa voltada à participação dos torcedores, sem entrega de troféu oficial. Portanto, a consulta não altera o histórico de vencedores da Bola de Ouro nem substitui a premiação anual, decidida por jornalistas especializados.

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