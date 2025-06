"Bola de Ouro é para o melhor da temporada, não de um jogo", diz Yamal

O atacante espanhol Lamine Yamal, que marcou dois gols na vitória por 5 a 4 de sua seleção sobre a França nas semifinais da Liga das Nações nesta quinta-feira (5), se manteve cauteloso quando questionado por repórteres se havia conquistado pontos para a conquista da Bola de Ouro em setembro.

"Como eu disse, o mais importante para mim foi vencer a partida pela seleção. A Bola de Ouro é para o melhor jogador do ano, não para o melhor jogador de uma partida. Estou muito feliz com o desempenho da seleção", respondeu o craque do Barcelona, de 17 anos, em entrevista coletiva após a vitória em Stuttgart, na Alemanha.