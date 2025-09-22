A- A+

FUREBOL Bola de Ouro: Ronaldinho Gaúcho vai entregar o prêmio de melhor jogador do mundo Brasileiro irá participar da premiação 20 anos após conquistar o troféu de melhor do mundo

Vencedor da Bola de Ouro de 2005, Ronaldinho Gaúcho será o responsável por entregar o prêmio ao melhor jogador do mundo da temporada de 2025. O ex-atleta brasileiro está em Paris para a cerimônia da revista France Football, no Teatro do Châtelet, na capital francesa, e dará o troféu ao vencedor nesta segunda-feira.

A função de Ronaldinho na cerimônia da Bola de Ouro foi publicada inicialmente pela imprensa espanhola e confirmada pelo estafe do ex-atleta ao Globo. Os atacantes Raphinha, do Barcelona, e Vinicius Junior, do Real Madrid, são os candidatos brasileiros na premiação.

A escolha de Ronaldinho Gaúcho não dá pistas sobre o vencedor da Bola de Ouro. Isso porque o craque brasileiro atuou por Paris Saint-Germain e Barcelona durante sua carreira profissional, e os favoritos ao prêmio são atletas dos dois clubes — Raphinha e Yamal, do time espanhol, e Dembélé e Vitinha, dos franceses.

Bola de Ouro 2025

A cerimônia da Bola de Ouro de 2025 acontece às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris, e terá dois brasileiros concorrendo ao melhor jogador (Vini Jr. e Raphinha). No feminino, Amanda Gutierres ficou em 21ª, enquanto Marta foi 12ª colocada.

O prêmio considera o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Segundo a France Football, revista francesa criadora da Bola de Ouro, o prêmio é concedido pela temporada anterior com base em três critérios:

Desempenho individual;

Desempenho coletivo e conquistas da equipe;

Classe e fair play.

A votação conta com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos. Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.

