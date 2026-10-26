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Bola de Ouro Bola de Ouro: Unai Simón leva Troféu Yashin de melhor goleiro Goleiro espanhol foi o menos vazado na Copa do Mundo 2026

O goleiro do Athletic de Bilbao e da seleção espanhola, Unai Simón — campeão mundial na América do Norte em 2026 —, recebeu nesta segunda-feira (26), em Londres, o Troféu Yashin, que o consagra como o melhor do mundo em sua posição.

Simón, de 29 anos, foi o goleiro menos vazado na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, na qual distribuiu o recorde de minutos consecutivos sem sofrer gols na história dos Mundiais (650).

Na votação, ele superou, entre outros, seus companheiros de seleção David Raya e Joan García, além do argentino Emiliano 'Dibu' Martínez.

O prêmio de melhor goleira, entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro, foi para a jogadora do Barcelona Cata Coll, de 25 anos.

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