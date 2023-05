Na corrida da Bola de Ouro, Vini Jr e Haaland protagonizam duelo na Champions; compare os números

A- A+

Aos 23 anos, Vini Jr e Erling Haaland já são os protagonistas de Real Madrid e Manchester City na temporada. Os dois entram em campo nesta terça-feira (9) pelo jogo de ida das semifinais da Champions League.

Tanto o brasileiro quanto o norueguês estão na corrida pela Bola de Ouro. Lionel Messi é o favorito pelo título da Copa do Mundo com a Argentina, mas uma atuação decisiva na reta final da Champions pode ser decisiva na hora da premiação.

Números

Na atual temporada, Vini e Haaland estão sendo decisivos com participações em gols. O brasileiro está tendo o seu melhor ano desde que chegou ao Real Madrid e o norueguês segue quebrando recordes. Com 35 gols, ele superou a marca de mais redes balançadas em uma única edição de Premier League e ainda tem quatro jogos para aumentar o número.

Vini fez 50 jogos na temporada, com 22 gols e 19 assistências. São 41 participações em gols. Haaland leva vantagem nesse critério. Em 48 jogos, o centroavante marcou 51 gols e deu oito assistências (59 participações em gols).

Na Champions, Haaland é o artilheiro com 12 gols, enquanto Vini fez seis. O jogador do Real Madrid é o líder de assistências com cinco. O atacante do City contribuiu com apenas um passe para gol.

O brasileiro leva vantagem na característica de criação de jogadas e dribles. São 183 dribles completos e 101 chances criadas. Já Haaland tem apenas 18 dribles e 38 chances criadas.

A diferença nos números separa bem as características dos dois jogadores. Enquanto Vini se destaca criando jogadas pelo lado do campo, Haaland é o responsável por completar as jogadas do Manchester City.

